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Вокалист PRETTY MAIDS: «Диагноз для меня сюрпризом не стал»



Ronnie Atkins в рамках недавней беседы коснулся темы своего состояния:



«Когда у меня впервые это случилось... Я понял, что что-то не так, летом 2019 года. У меня были проблемы со спиной в течение многих лет, но у меня была такая непроходящая, странная боль. Это нечто такое, по чему ты сам понимаешь, что что-то не так. У моей матери было то же самое, и она умерла от этой проблемы. Мне было 22 года, маме 57. Я пошел к врачу, и он сказал: "Я думаю, вы просто задели нерв или что-то в этом роде". Я ответил: "Мы должны это проверить". И они отправили меня дальше на проверку. А потом, в тот же день, они сказали, что нашли пятно в легких. Тогда мне пришлось пройти через все это. Мне сделали две биопсии, воткнули иглу в легкие. Это был ужасный опыт".



В то время я курил уже 40 лет — или 35 лет на тот момент. На самом деле я бросил курить, но я был заядлым курильщиком в течение многих лет. И я также употреблял алкоголь, это не секрет. А эти две вещи в совокупности смертельно опасны. Но я прожил охренительную рок-н-ролльную жизнь. Я не жалею о своей жизни, потому что у меня была отличная жизнь; у меня был отличный жизненный путь. И именно об этом некоторые песни [на моих сольных альбомах]. Мы принимаем все как должное. В этом вся жизнь. Это то, что мы делаем — когда нам хорошо и мы здоровы — и так и должно быть; мы не должны ходить и думать о смерти. Поэтому, когда мне наконец сказали, что это рак, я не удивился. Но опять же, у меня были приступы паники. Мне потребовалось много времени, чтобы справиться с этим. Но музыка позволила мне пережить эту новость».



На вопрос, трудно ли ему сейчас говорить о своей борьбе с раком, он ответил:



«Когда я записывал [свой] сольный альбом 'One Shot' [в 2020 году], он, возможно, был немного более эмоциональным, меланхоличным и рефлексивным, чем [мой предстоящий] альбом ['Make It Count'], но и этот альбом такой же, потому что я все еще думаю о случившемся. Но я был немного слаб, когда делал тот альбом летом 2020 года. Когда мы записывали этот. Я вроде как научился справляться с этой ситуацией — если ты вообще можешь научиться справляться с ней. Нужно просто быть реалистом и сказать: "Ладно, все так, как все сложилось". Я не могу этого изменить. Я могу только надеяться, что наука сможет продлить мою жизнь настолько, насколько это возможно. Я сам делаю все, что могу... Ну, не делаю. Я тренируюсь каждый день. Я по-прежнему выпиваю бокал вина, пива и тому подобное. Конечно, я больше не курю. Так что я надеюсь, что с помощью высших сил, хороших врачей и науки мне будет отпущено еще несколько лет жизни, потому что я еще многое могу сделать.



Я очень реалистично смотрю на ситуацию, поэтому я могу говорить с людьми. Люди приходят и говорят мне: "Но ты хорошо выглядишь". Я прошел курс иммунотерапии, и это несколько испортило мой организм, но я никогда не был серьезно болен из-за химиотерапии, облучения и иммунотерапии. Иногда бывало, но в целом, если посмотреть на многих других людей с раком, мне очень повезло. Так что в основном я чувствую себя хорошо — настолько хорошо, насколько это возможно».













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