13 окт 2022



Вокалист PRETTY MAIDS выпускает новый ЕР



RONNIE ATKINS 18 ноября выпустит новый ЕР, The Symphomaniac, в который войдет четыре трека из альбома Make It Count с оркестром. Фрагмент из этого релиза, "Let Love Lead The Way" (Orchestra Version), доступен ниже:



"Rising Tide" (Orchestra Version)

"Make It Count" (Orchestra Version)

"Let Love Lead The Way" (Orchestra Version)

"Unsung Heroes" (Orchestra Version)







+1 -0



просмотров: 190