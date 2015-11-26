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Pretty Maids

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|||| 23 авг 2021

Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS



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Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins первого октября выпустит новый ЕР "4 More Shots (The Acoustics)", в который войдут три трека из сольного альбома— "When Dreams Are Not Enough", "Picture Yourself" и "Real" — исполненные в акустическом варианте, нереализованная ранее композиция "Carry Me Over", а также японский бонус с дебютной пластинки — "One Shot" (Orchestra Version).

«Песня "Carry Me Over" была фактически первой песней, которую я написал после того, как мне сообщили о раке в марте 2020 года. Она была написана, когда я достиг психологического и эмоционального дна и находился в очень безнадежном и разочаровывающем периоде своей жизни. Это становится очевидным, когда вы прислушаетесь к тексту. Поэтому, когда мне пришлось решать, какие песни войдут в альбом "One Shot", я сознательно решил не включать "Carry Me Over" по двум причинам. Первая — я просто подумал, что текст песни слишком грустный/депрессивный, а это не то, что я хотел донести до фанатов. Ну а вторая заключается в том, что я чувствовал, что это изменит баланс на альбоме. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что это прекрасная композиция. Действительно, меланхоличная, но в то же время очень честная, и поэтому я могу защитить ее в любой момент. Это то, что я чувствовал, и таково было душевное состояние, когда я ее писал. Сегодня я нахожусь в другом состоянии - не в плане диагноза, правда, но я чувствую себя хорошо и, полагаю, научился как-то приспосабливаться к ситуации и справляться с ней. Благодаря иммунотерапии, позитивному мышлению и, не в последнюю очередь, всемогущему Богу, я все еще здесь»

Состав:

* Ronnie Atkins: Lead and backing vocals
* Chris Laney: Acoustic guitars, Bass and backing vocals
* Anders Ringman: Acoustic and lead guitars, Bass, Piano, Keyboards.
* Allan Sørensen: Drums
* Linnea Vikström Egg: Backing vocals

Трек-лист:

01. Carry Me Over

02. When Dreams Are Not Enough (acoustic version)

03. Picture Yourself (acoustic version)

04. Real (acoustic version)

05. One Shot (orchestra version - bonus track)

PRETTY MAIDS' Cancer-Stricken Singer RONNIE ATKINS Wrote New Song When He 'Hit Rock Bottom Mentally And Emotionally'





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