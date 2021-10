сегодня



Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS



Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins первого октября выпустил новый ЕР "4 More Shots (The Acoustics)", в который вошли три трека из сольного альбома — "When Dreams Are Not Enough", "Picture Yourself" и "Real", исполненные в акустическом варианте, ранее не публиковавшаяся композиция "Carry Me Over", а также японский бонус с дебютной пластинки — "One Shot" (Orchestra Version).



«Песня "Carry Me Over" была фактически первой песней, которую я написал после того, как мне сообщили о раке в марте 2020 года. Она была написана, когда я достиг психологического и эмоционального дна и переживал очень безнадёжный и разочаровывающий период своей жизни. Это становится очевидным, когда вы прислушаетесь к тексту. Поэтому, когда мне пришлось решать, какие песни войдут в альбом "One Shot", я сознательно решил не включать "Carry Me Over" по двум причинам. Первая — я просто подумал, что текст песни слишком грустный/депрессивный, а это не то, что я хотел донести до фанатов. Ну а вторая заключается в том, что я чувствовал, что это изменит баланс на альбоме. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что это прекрасная композиция. Действительно меланхоличная, но в то же время очень честная, и поэтому я могу защитить её в любой момент. Это то, что я чувствовал, и таково было душевное состояние, когда я её сочинял. Сегодня я нахожусь в другом состоянии — не в плане диагноза, правда, но я чувствую себя хорошо и, полагаю, научился как-то приспосабливаться к ситуации и справляться с ней. Благодаря иммунотерапии, позитивному мышлению и, не в последнюю очередь, всемогущему Богу я всё ещё здесь».



Состав:



• Ronnie Atkins: вокал

• Chris Laney: акустическая гитара, бас, бэк-вокал

• Anders Ringman: акустическая и соло-гитара, бас, фортепиано, клавишные

• Allan Sørensen: барабаны

• Linnea Vikström Egg: бэк-вокал.



Трек-лист:



01. Carry Me Over



02. When Dreams Are Not Enough (acoustic version)



03. Picture Yourself (acoustic version)



04. Real (acoustic version)



05. One Shot (orchestra version - bonus track)







