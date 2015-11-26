"Rising Tide", новое видео вокалиста PRETTY MAIDS Ronnie Atkins'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Make It Count", выходящего 18 марта на Frontiers Music Srl.
Ronnie сказал:
«Я и моя замечательная команда музыкантов следовали точно такой же процедуре, как и в случае с "One Shot", поскольку я всё ещё чувствую себя немного не в своей тарелке из-за своего диагноза. Итак, я отправлял свои песни Chris'у [Laney, продюсеру], который затем работал над демо. Когда мы были удовлетворены аранжировками, я записывал вокал, а затем отдельные музыканты записывали свои треки. У меня уже было довольно много идей на момент выхода "One Shot" в марте 2021 года, и я продолжал сочинять в течение весны и лета 2021 года. Альбом был записан в период с апреля по октябрь 2021 года.
Позвольте мне также заявить, что я прекрасно себя чувствовал во время всего процесса, по крайней мере, физически. И в этот раз у меня была возможность лично встретиться с некоторыми музыкантами, потому что ограничения COVID-19 были не такими жёсткими, как в 2020 году, когда мы записывали предыдущий альбом».
Что касается процесса сочинения песен, Ronnie сказал:
«Повторюсь: это был довольно лёгкий процесс. Некоторые песни были написаны на пианино, а некоторые — на гитаре. Я пишу так, как могу, а это значит, что мелодии и основные моменты стоят на первом месте. Если я чувствую, что у меня получилась хорошая песня с правильной структурой аккордов и сильной мелодией, которая засела у меня в голове, тогда я знаю, что у меня есть что-то хорошее, и дальше может быть только лучше. И тогда я отправляю её на рассмотрение Chris'у Laney, который слушает её с другой точки зрения и возвращается со своими предложениями по аранжировке и дополнительным мелочам. Как уже было сказано, это простой процесс, поскольку мы находимся на одной волне, и это отличный способ сотрудничества. С точки зрения стиля это в целом просто мелодичные поп/рок-песни, так сказать, которые мы превращаем в нечто подходящее для тех, кто следил за мной все эти годы. Для меня хорошая песня — это хорошая песня, а дальше дело за тем, как ты её оформишь.
Наконец, самое замечательное в этом деле то, что мне не нужно ни с кем спорить, не слишком ли это попсово, не слишком ли легкомысленно, и т. д. Я делаю то, что делаю, потому мне это нравится, и я сам себе хозяин в этих сольных альбомах, и поэтому я единственный, кто может взять на себя ответственность, если это не оправдает ожидания людей. Но я хочу делать именно это на данном этапе своей жизни, и я убеждён, что "Make It Count" — это отличный мелодичный рок-альбом, и я надеюсь, что поклонники не будут разочарованы».
Что касается лирической тематики альбома, Ronnie сообщил:
«Лирика — это всегда самая трудная часть альбома, с моей точки зрения. Если честно, мне гораздо легче написать песню, чем текст. Но, конечно, всё бывает по-разному. Иногда у тебя уже есть название и тема, когда ты пишешь песню, а иногда у тебя просто нет идей. В этот раз было трудно, поскольку проблемы со здоровьем так или иначе присутствуют в моём подсознании 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Что бы я ни делал, я каждый день так или иначе сталкиваюсь с этим. Поэтому некоторые песни затрагивают эту тему, ничего не поделаешь. Тем не менее, я пытаюсь придать этой проблеме позитивный оттенок, имея в виду, что мы просто должны получать от жизни лучшее и любить тех, с кем мы вместе, пока мы здесь. Просто невозможно писать о сексе, наркотиках и рок-н-ролле или о чём-то еще, живя с опасной для жизни болезнью и с кинжалом, висящим над головой. По крайней мере, это касается меня. Так что в итоге я думаю, что лирика на этом альбоме частично посвящена вышеупомянутым темам, климату, и вообще темам, которые имеют смысл для всех, не касаясь при этом политических тем».
Трек-лист:
01. I've Hurt Myself (By Hurting You)
02. Unsung Heroes
03. Rising Tide
04. Remain To Remind Me
05. The Tracks We Leave Behind
06. All I Ask Of You
07. Grace
08. Let Love Lead The Way
09. Blood Cries Out
10. Easier To Leave (Than Being Left Behind)
11. Fallen
12. Make It Count
Состав:
Ronnie Atkins: вокал
Chris Laney: гитара, клавишные
Allan Sørensen: барабаны
Pontus Egberg: бас
Morten Sandager: клавишные
Linnéa Vikström Egg: бэк-вокал
John Berg: гитара
Oliver Hartmann: гитара
Pontus Norgren: гитара
Anders Ringman: акустическая гитара
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