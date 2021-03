Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

сегодня



Frontiers Music Srl двенадцатого марта выпустили сольный альбом вокалиста PRETTY MAIDS Ronnie Atkins'a, получивший название "One Shot". Видео на "Picture Yourself" доступно для просмотра ниже.



Ronnie комментирует:



«Честно говоря, первоначально у меня не было намерения выпускать сольный альбом, но по разным причинам и в особенности из-за личной ситуации со здоровьем я в итоге влез в это дело.



Примерно во время Пасхи 2020 года и всего через шесть недель после того, как мне сказали, что всё выглядит очень позитивно для моего здоровья, мне, к сожалению, поставили диагноз рак 4-й стадии и сказали, что он неизлечим, что для меня было катастрофической новостью. Нет необходимости говорить, что это полностью изменило мою жизнь, и на некоторое время я впал в своего рода паническое состояние. Но когда пыль улеглась, я понял, что есть два способа подойти к ситуации: я мог сесть, принять факты и начать себя жалеть, или я мог приструнить себя, поставить какие-то цели, осуществить свою мечту и продолжать жить. И с фантастической поддержкой моей семьи и настоящих друзей я пошёл вторым путём».



Поскольку глобальная пандемия поставила на паузу гастроли в обозримом будущем, Ron знал, что турне по продвижению последнего альбома PRETTY MAIDS "Undress Your Madness" (2019) в ближайшее время не состоится. Внезапно оказалось, что время для работы над сольным альбомом как раз подходящее.



«Я никоим образом не мог изменить ход вещей. Весь мир был на замке, и перспективы концертов на будущее были очень неопределёнными, они остаются таковыми и по сей день. По сути это означало, что если я собирался воплотить в жизнь идею сольного альбома, то это должно было произойти здесь и сейчас, так как у меня не всегда будет на это время. Все эти идеи были записаны на моём iPhone, и я чувствовал себя так, что могу и не увидеть белый свет, я много в тот момент сочинял, и именно это помогло облегчить мои разочарования».



Ronnie начал работу с Chris'ом Laney по сбору идей, Jacob Hansen отвечал за сведение, а в записи материала в качестве гостей принимали участие Allan Sørensen, Morten Sandager, Pontus Egberg, Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, John Berg, Anders Ringman, Linnea Vikström Egg и Björn Strid.



«Я не имел возможности самостоятельно работать с записями с давних времён, ведь я старомоден и полный идиот, когда речь заходит об IT, Pro Tools и т. д. Я объединился со своим другом по PRETTY MAIDS и зажигательным Chris'ом Laney, который взбодрил меня и убедил продолжать в том же духе. Так что я решил двигаться дальше и в буквальном смысле записал свои идеи либо на фортепиано, либо на гитаре, и с помощью клика придерживался ритма и записывал вокал. Затем я отправил все это Chris'y, который занимался инструментарием в Стокгольме, после чего тот присылал мне демо-версии назад. Потом я начал записывать вокал, что совершенно противоречит тому, что ты обычно делаешь, но, основываясь на неопределённости моей ситуации со здоровьем, я хотел, чтобы это произошло как можно раньше. После этого мы уже делали базовые треки, барабаны, гитары, клавиши, бэк-вокал и т. д. Странный способ, по крайней мере, для меня, но это сработало. И так постепенно в течение лета процесс двигался дальше, и в конце концов превратился в альбом из 12 новых песен.



Я бы не смог осуществить этот проект без энтузиазма Chris'a, который был моим постоянным партнёром в этом проекте с самого первого дня. Вдобавок ко всему я имел удовольствие работать с различными великими музыкантами и певцами, такими как Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, Pontus Egberg, Linnea Vickström Egg, Björn Strid, и, наконец, с моими близкими друзьями по PRETTY MAIDS Allan'ом Sørensen'ом и Morten'ом Sandager'ом.



Музыкально и лирически этот альбом был для меня совершенно новым процессом с учётом всего происходящего. В музыкальном плане он мог бы пойти в разных направлениях. Это всегда вопрос того, каким ты всё это видишь. Хорошая песня — это хорошая песня, так что встаёт вопрос о том, как она будет подана. Но я решил сделать всё привлекательным для фэнов, тех, кто меня поддерживает и следит за мной почти 40 лет, так что это по сути, мелодичный рок-альбом с тяжёлым привкусом. Лирически он также имеет несколько иной подход. Мне было трудно писать о сексе, наркотиках, рок-н-ролле и т. д. из-за ситуации, в которой я оказался, так что я думаю, что он получился немного более личным и, может быть, порой меланхоличным. Но это отражает мои мысли в тот момент, когда были написаны эти стихи».



Трек-лист:



01. Real



02. Scorpio



03. One Shot



04. Subjugated



05. Frequency Of Love



06. Before The Rise Of An Empire



07. Miles Away



08. Picture Yourself



09. I Prophesize



10. One By One



11. When Dreams Are Not Enough



Состав:



Ronnie Atkins: Lead and backing vocals

Chris Laney: Rhythm guitars, keyboards and backing vocals

Allan Sørensen: Drums

Morten Sandager: Keyboards

Pontus Egberg: Bass

Acoustic guitars: Anders Ringman

Lead guitars/solos: Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, John Berg, Chris Laney

Additional backing vocals: Chris Laney, Linnea Vikström Egg, Olliver Hartmann, Björn Strid

Produced by: Chris Laney

Mixed by Jacob Hansen

























