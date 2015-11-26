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Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS



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Frontiers Music Srl двенадцатого марта выпустили сольный альбом вокалиста PRETTY MAIDS Ronnie Atkins'a, получивший название "One Shot". Видео на "Picture Yourself" доступно для просмотра ниже.

Ronnie комментирует:

«Честно говоря, первоначально у меня не было намерения выпускать сольный альбом, но по разным причинам и в особенности из-за личной ситуации со здоровьем я в итоге влез в это дело.

Примерно во время Пасхи 2020 года и всего через шесть недель после того, как мне сказали, что всё выглядит очень позитивно для моего здоровья, мне, к сожалению, поставили диагноз рак 4-й стадии и сказали, что он неизлечим, что для меня было катастрофической новостью. Нет необходимости говорить, что это полностью изменило мою жизнь, и на некоторое время я впал в своего рода паническое состояние. Но когда пыль улеглась, я понял, что есть два способа подойти к ситуации: я мог сесть, принять факты и начать себя жалеть, или я мог приструнить себя, поставить какие-то цели, осуществить свою мечту и продолжать жить. И с фантастической поддержкой моей семьи и настоящих друзей я пошёл вторым путём».

Поскольку глобальная пандемия поставила на паузу гастроли в обозримом будущем, Ron знал, что турне по продвижению последнего альбома PRETTY MAIDS "Undress Your Madness" (2019) в ближайшее время не состоится. Внезапно оказалось, что время для работы над сольным альбомом как раз подходящее.

«Я никоим образом не мог изменить ход вещей. Весь мир был на замке, и перспективы концертов на будущее были очень неопределёнными, они остаются таковыми и по сей день. По сути это означало, что если я собирался воплотить в жизнь идею сольного альбома, то это должно было произойти здесь и сейчас, так как у меня не всегда будет на это время. Все эти идеи были записаны на моём iPhone, и я чувствовал себя так, что могу и не увидеть белый свет, я много в тот момент сочинял, и именно это помогло облегчить мои разочарования».

Ronnie начал работу с Chris'ом Laney по сбору идей, Jacob Hansen отвечал за сведение, а в записи материала в качестве гостей принимали участие Allan Sørensen, Morten Sandager, Pontus Egberg, Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, John Berg, Anders Ringman, Linnea Vikström Egg и Björn Strid.

«Я не имел возможности самостоятельно работать с записями с давних времён, ведь я старомоден и полный идиот, когда речь заходит об IT, Pro Tools и т. д. Я объединился со своим другом по PRETTY MAIDS и зажигательным Chris'ом Laney, который взбодрил меня и убедил продолжать в том же духе. Так что я решил двигаться дальше и в буквальном смысле записал свои идеи либо на фортепиано, либо на гитаре, и с помощью клика придерживался ритма и записывал вокал. Затем я отправил все это Chris'y, который занимался инструментарием в Стокгольме, после чего тот присылал мне демо-версии назад. Потом я начал записывать вокал, что совершенно противоречит тому, что ты обычно делаешь, но, основываясь на неопределённости моей ситуации со здоровьем, я хотел, чтобы это произошло как можно раньше. После этого мы уже делали базовые треки, барабаны, гитары, клавиши, бэк-вокал и т. д. Странный способ, по крайней мере, для меня, но это сработало. И так постепенно в течение лета процесс двигался дальше, и в конце концов превратился в альбом из 12 новых песен.

Я бы не смог осуществить этот проект без энтузиазма Chris'a, который был моим постоянным партнёром в этом проекте с самого первого дня. Вдобавок ко всему я имел удовольствие работать с различными великими музыкантами и певцами, такими как Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, Pontus Egberg, Linnea Vickström Egg, Björn Strid, и, наконец, с моими близкими друзьями по PRETTY MAIDS Allan'ом Sørensen'ом и Morten'ом Sandager'ом.

Музыкально и лирически этот альбом был для меня совершенно новым процессом с учётом всего происходящего. В музыкальном плане он мог бы пойти в разных направлениях. Это всегда вопрос того, каким ты всё это видишь. Хорошая песня — это хорошая песня, так что встаёт вопрос о том, как она будет подана. Но я решил сделать всё привлекательным для фэнов, тех, кто меня поддерживает и следит за мной почти 40 лет, так что это по сути, мелодичный рок-альбом с тяжёлым привкусом. Лирически он также имеет несколько иной подход. Мне было трудно писать о сексе, наркотиках, рок-н-ролле и т. д. из-за ситуации, в которой я оказался, так что я думаю, что он получился немного более личным и, может быть, порой меланхоличным. Но это отражает мои мысли в тот момент, когда были написаны эти стихи».

Трек-лист:

01. Real

02. Scorpio

03. One Shot

04. Subjugated

05. Frequency Of Love

06. Before The Rise Of An Empire

07. Miles Away

08. Picture Yourself

09. I Prophesize

10. One By One

11. When Dreams Are Not Enough

Состав:

Ronnie Atkins: Lead and backing vocals
Chris Laney: Rhythm guitars, keyboards and backing vocals
Allan Sørensen: Drums
Morten Sandager: Keyboards
Pontus Egberg: Bass
Acoustic guitars: Anders Ringman
Lead guitars/solos: Pontus Norgren, Kee Marcello, Olliver Hartmann, John Berg, Chris Laney
Additional backing vocals: Chris Laney, Linnea Vikström Egg, Olliver Hartmann, Björn Strid
Produced by: Chris Laney
Mixed by Jacob Hansen

PRETTY MAIDS Singer RONNIE ATKINS Releases Music Video For 'Picture Yourself' Solo Single











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