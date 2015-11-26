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Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS



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"Make It Count", новое видео вокалиста PRETTY MAIDS Ronnie Atkins'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Make It Count", выходящего 18 марта на Frontiers Music Srl.

Ronnie сказал:

«Я и моя замечательная команда музыкантов следовали точно такой же процедуре, как и в случае с "One Shot", поскольку я всё ещё чувствую себя немного не в своей тарелке из-за своего диагноза. Итак, я отправлял свои песни Chris'у [Laney, продюсеру], который затем работал над демо. Когда мы были удовлетворены аранжировками, я записывал вокал, а затем отдельные музыканты записывали свои треки. У меня уже было довольно много идей на момент выхода "One Shot" в марте 2021 года, и я продолжал сочинять в течение весны и лета 2021 года. Альбом был записан в период с апреля по октябрь 2021 года.

Позвольте мне также заявить, что я прекрасно себя чувствовал во время всего процесса, по крайней мере, физически. И в этот раз у меня была возможность лично встретиться с некоторыми музыкантами, потому что ограничения COVID-19 были не такими жёсткими, как в 2020 году, когда мы записывали предыдущий альбом».

Что касается процесса сочинения песен, Ronnie сказал:

«Повторюсь: это был довольно лёгкий процесс. Некоторые песни были написаны на пианино, а некоторые — на гитаре. Я пишу так, как могу, а это значит, что мелодии и основные моменты стоят на первом месте. Если я чувствую, что у меня получилась хорошая песня с правильной структурой аккордов и сильной мелодией, которая засела у меня в голове, тогда я знаю, что у меня есть что-то хорошее, и дальше может быть только лучше. И тогда я отправляю её на рассмотрение Chris'у Laney, который слушает её с другой точки зрения и возвращается со своими предложениями по аранжировке и дополнительным мелочам. Как уже было сказано, это простой процесс, поскольку мы находимся на одной волне, и это отличный способ сотрудничества. С точки зрения стиля это в целом просто мелодичные поп/рок-песни, так сказать, которые мы превращаем в нечто подходящее для тех, кто следил за мной все эти годы. Для меня хорошая песня — это хорошая песня, а дальше дело за тем, как ты её оформишь.

Наконец, самое замечательное в этом деле то, что мне не нужно ни с кем спорить, не слишком ли это попсово, не слишком ли легкомысленно, и т. д. Я делаю то, что делаю, потому мне это нравится, и я сам себе хозяин в этих сольных альбомах, и поэтому я единственный, кто может взять на себя ответственность, если это не оправдает ожидания людей. Но я хочу делать именно это на данном этапе своей жизни, и я убеждён, что "Make It Count" — это отличный мелодичный рок-альбом, и я надеюсь, что поклонники не будут разочарованы».

Что касается лирической тематики альбома, Ronnie сообщил:

«Лирика — это всегда самая трудная часть альбома, с моей точки зрения. Если честно, мне гораздо легче написать песню, чем текст. Но, конечно, всё бывает по-разному. Иногда у тебя уже есть название и тема, когда ты пишешь песню, а иногда у тебя просто нет идей. В этот раз было трудно, поскольку проблемы со здоровьем так или иначе присутствуют в моём подсознании 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Что бы я ни делал, я каждый день так или иначе сталкиваюсь с этим. Поэтому некоторые песни затрагивают эту тему, ничего не поделаешь. Тем не менее, я пытаюсь придать этой проблеме позитивный оттенок, имея в виду, что мы просто должны получать от жизни лучшее и любить тех, с кем мы вместе, пока мы здесь. Просто невозможно писать о сексе, наркотиках и рок-н-ролле или о чём-то еще, живя с опасной для жизни болезнью и с кинжалом, висящим над головой. По крайней мере, это касается меня. Так что в итоге я думаю, что лирика на этом альбоме частично посвящена вышеупомянутым темам, климату, и вообще темам, которые имеют смысл для всех, не касаясь при этом политических тем».

Трек-лист:

01. I've Hurt Myself (By Hurting You)

02. Unsung Heroes

03. Rising Tide

04. Remain To Remind Me

05. The Tracks We Leave Behind

06. All I Ask Of You

07. Grace

08. Let Love Lead The Way

09. Blood Cries Out

10. Easier To Leave (Than Being Left Behind)

11. Fallen

12. Make It Count

Состав:

Ronnie Atkins: вокал
Chris Laney: гитара, клавишные
Allan Sørensen: барабаны
Pontus Egberg: бас
Morten Sandager: клавишные
Linnéa Vikström Egg: бэк-вокал
John Berg: гитара
Oliver Hartmann: гитара
Pontus Norgren: гитара
Anders Ringman: акустическая гитара

PRETTY MAIDS Frontman RONNIE ATKINS Premiers Official Music Video For New Song




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