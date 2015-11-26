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Pretty Maids

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3 ноя 2021 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Я проживаю день за днём и радуюсь»

5 окт 2021 : 		 Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS

23 авг 2021 : 		 Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

20 май 2021 : 		 Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

15 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

12 мар 2021 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS рассказал о раке

5 мар 2021 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS — о борьбе с раком

19 фев 2021 : 		 Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS

10 фев 2021 : 		 Гитарист PRETTY MAIDS — о юбилее группы

22 янв 2021 : 		 Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

16 дек 2020 : 		 Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS

25 ноя 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS завершает работу над сольником

19 окт 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак вернулся»

30 май 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «80-е были весёлыми, а потом появился гранж»

25 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

4 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

5 мар 2020 : 		 Концертный релиз PRETTY MAIDS выйдет весной

9 фев 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак отступил!»

24 дек 2019 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья

10 ноя 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

2 ноя 2019 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS

15 окт 2019 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS

6 окт 2019 : 		 У вокалиста PRETTY MAIDS обнаружен рак

9 сен 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

16 апр 2019 : 		 Видео с выступления PRETTY MAIDS на Wacken Open Air 2013
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Вокалист PRETTY MAIDS: «Я проживаю день за днём и радуюсь»



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RONNIE ATKINS в недавнем интервью Duke TV рассказал о состоянии своего здоровья:

«Я просто решил открыто говорить об этом, потому что в моей семье был рак. В те времена, когда он был у моей матери — она умерла от него 33 года назад, — об этом тогда не говорили.

Когда у меня диагностировали рак четвёртой стадии, я просто отказался признаться... Я не хочу, чтобы это управляло моей жизнью. У меня всё ещё есть дела в моём списке желаний. Я всё ещё хочу жить. Мне ещё многое нужно успеть сделать, исполнить много прекрасных песен. И я всё ещё хочу быть на свете. И сейчас я нахожусь в том же состоянии. Я всё ещё здесь спустя полтора года, а если бы вы спросили меня полтора года назад, я бы не был в этом уверен. Так что были взлёты и падения. Но я решился открыто рассказать об этом. И я получал так много внимания и любви в социальных сетях — от фанатов и других людей — так что я просто пытаюсь немного отблагодарить и продолжать открыто говорить на эту тему.

Я не рассказываю людям обо всём. Я стараюсь не позволять этому управлять моей жизнью — или, по крайней мере, не разрушать её. Диагноз не изменился, но я чувствую себя хорошо. И пока я чувствую себя хорошо... Я живу день за днём — или месяц за месяцем, скажем так».

PRETTY MAIDS Singer RONNIE ATKINS On His Stage Four Cancer Battle:





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