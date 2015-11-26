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Вокалист PRETTY MAIDS : «Я проживаю день за днём и радуюсь»



RONNIE ATKINS в недавнем интервью Duke TV рассказал о состоянии своего здоровья:



«Я просто решил открыто говорить об этом, потому что в моей семье был рак. В те времена, когда он был у моей матери — она умерла от него 33 года назад, — об этом тогда не говорили.



Когда у меня диагностировали рак четвёртой стадии, я просто отказался признаться... Я не хочу, чтобы это управляло моей жизнью. У меня всё ещё есть дела в моём списке желаний. Я всё ещё хочу жить. Мне ещё многое нужно успеть сделать, исполнить много прекрасных песен. И я всё ещё хочу быть на свете. И сейчас я нахожусь в том же состоянии. Я всё ещё здесь спустя полтора года, а если бы вы спросили меня полтора года назад, я бы не был в этом уверен. Так что были взлёты и падения. Но я решился открыто рассказать об этом. И я получал так много внимания и любви в социальных сетях — от фанатов и других людей — так что я просто пытаюсь немного отблагодарить и продолжать открыто говорить на эту тему.



Я не рассказываю людям обо всём. Я стараюсь не позволять этому управлять моей жизнью — или, по крайней мере, не разрушать её. Диагноз не изменился, но я чувствую себя хорошо. И пока я чувствую себя хорошо... Я живу день за днём — или месяц за месяцем, скажем так».







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