Новый ЕР LOVEBITES выйдет весной



LOVEBITES выпустят новый ЕР, получивший название "Glory, Glory, To The World", десятого марта на JPU Records. В ЕР будут включены четыре эксклюзивные композиции, которые не будут перезаписываться для будущего альбома.



Трек-лист:



01. Glory To The World



02. No Time To Hesitate



03. Paranoia



04. Dystopia Symphony





























