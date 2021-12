сегодня



Новое видео LOVEBITES



"Nameless Warrior", новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из сборника лучших треков, получивший название "IN THE BEGINNING - THE BEST OF 2017-2021", выходящего 22 декабря.



Трек-лист:



[CD 1]

1. Nameless Warrior / ネームレス・ウォリアー

2. Glory To The World / グローリー・トゥ・ザ・ワールド

3. Winds Of Transylvania / ウィンズ・オブ・トランシルヴァニア

4. Golden Destination / ゴールデン・デスティネイション

5. Thunder Vengeance / サンダー・ヴェンジェンス

6. Holy War / ホーリィ・ウォー

7. Raise Some Hell / レイズ・サム・ヘル

8. When Destinies Align / ホエン・デスティニーズ・アライン

9. Swan Song / スワン・ソング

10. Rising / ライジング

11. M.D.O. / M.D.O.



[CD 2]

1. We The United / ウィ・ザ・ユナイテッド

2. Empty Daydream / エンプティ・デイドリーム

3. The Crusade / ザ・クルセイド

4. Break The Wall / ブレイク・ザ・ウォール

5. Under The Red Sky / アンダー・ザ・レッド・スカイ

6. The Hammer Of Wrath / ザ・ハマー・オブ・ラス

7. Shadowmaker / シャドウメイカー

8. Scream For Me / スクリーム・フォー・ミー

9. Don't Bite The Dust / ドント・バイト・ザ・ダスト

10. Edge Of The World / エッジ・オブ・ザ・ワールド

11. Bravehearted / ブレイヴハーテッド



[CD 3] ※デラックス・エディションとアルティメイト・エディションにのみ付属

CD 1のインストゥルメンタル・バージョン



[CD 4] ※デラックス・エディションとアルティメイト・エディションにのみ付属

CD 2のインストゥルメンタル・バージョン



[CD 5] ※アルティメイト・エディションにのみ付属

1. Painkiller / ペインキラー



[Blu-ray/DVD] (MUSIC VIDEOS)

1. Don't Bite The Dust / ドント・バイト・ザ・ダスト

2. Shadowmaker / シャドウメイカー

3. The Crusade / ザ・クルセイド

4. Rising / ライジング

5. When Destinies Align / ホエン・デスティニーズ・アライン

6. Golden Destination / ゴールデン・デスティネイション

7. Winds Of Transylvania / ウィンズ・オブ・トランシルヴァニア

8. Winds Of Transylvania (VLADLOVE Version) / ウィンズ・オブ・トランシルヴァニア〔ぶらどらぶヴァージョン〕

9. Glory To The World / グローリー・トゥ・ザ・ワールド

10. 新曲(タイトル未定)







