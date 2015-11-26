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Новый релиз LOVEBITES выйдет зимой
LOVEBITES 22 декабря выпустят сборник лучших треков, получивший название "IN THE BEGINNING - THE BEST OF 2017-2021", в который также войдёт одна новая композиция, записанная ещёе при участии Miho. Официально считается, что это последний студийный материал с её участием.
Трек-лист:
[CD 1]
1. 新曲（タイトル未定）
2. Glory To The World / グローリー・トゥ・ザ・ワールド
3. Winds Of Transylvania / ウィンズ・オブ・トランシルヴァニア
4. Golden Destination / ゴールデン・デスティネイション
5. Thunder Vengeance / サンダー・ヴェンジェンス
6. Holy War / ホーリィ・ウォー
7. Raise Some Hell / レイズ・サム・ヘル
8. When Destinies Align / ホエン・デスティニーズ・アライン
9. Swan Song / スワン・ソング
10. Rising / ライジング
11. M.D.O. / M.D.O.
[CD 2]
1. We The United / ウィ・ザ・ユナイテッド
2. Empty Daydream / エンプティ・デイドリーム
3. The Crusade / ザ・クルセイド
4. Break The Wall / ブレイク・ザ・ウォール
5. Under The Red Sky / アンダー・ザ・レッド・スカイ
6. The Hammer Of Wrath / ザ・ハマー・オブ・ラス
7. Shadowmaker / シャドウメイカー
8. Scream For Me / スクリーム・フォー・ミー
9. Don't Bite The Dust / ドント・バイト・ザ・ダスト
10. Edge Of The World / エッジ・オブ・ザ・ワールド
11. Bravehearted / ブレイヴハーテッド
[CD 3] ※デラックス・エディションとアルティメイト・エディションにのみ付属
CD 1のインストゥルメンタル・バージョン
[CD 4] ※デラックス・エディションとアルティメイト・エディションにのみ付属
CD 2のインストゥルメンタル・バージョン
[CD 5] ※アルティメイト・エディションにのみ付属
1. Painkiller / ペインキラー
[Blu-ray/DVD] (MUSIC VIDEOS)
1. Don't Bite The Dust / ドント・バイト・ザ・ダスト
2. Shadowmaker / シャドウメイカー
3. The Crusade / ザ・クルセイド
4. Rising / ライジング
5. When Destinies Align / ホエン・デスティニーズ・アライン
6. Golden Destination / ゴールデン・デスティネイション
7. Winds Of Transylvania / ウィンズ・オブ・トランシルヴァニア
8. Winds Of Transylvania (VLADLOVE Version) / ウィンズ・オブ・トランシルヴァニア〔ぶらどらぶヴァージョン〕
9. Glory To The World / グローリー・トゥ・ザ・ワールド
10. 新曲（タイトル未定）
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