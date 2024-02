сегодня



Концертное видео LOVEBITES



LOVEBITES на Blu-ray, 2CD и DVD выпустили 20 декабря новый релиз 'KNOCKIN' AT HEAVEN'S GATE - Part II' ".



Трек-лист:



[Blu-ray/DVD]

1. Opening (The Five Coffins)

2. The Awakening

3. Holy War

4. Bravehearted

5. Golden Destination

6. Stand And Deliver (Shoot 'em Down)

7. Shadowmaker

8. Break The Wall

9. Empty Daydream

10. Piano Solo (Etude Op.10, No.12)

11. Swan Song

12. Judgement Day

13. When Destinies Align

14. M.D.O.

15. Under The Red Sky

16. Glory To The World

17. We The United

18. End Credits



- Alternate Edits



(BLU-RAY SPEC: Region ALL / 1920 x 1080p Full Hi Definition / Linear PCM)

(DVD SPEC: Region ALL / NTSC / 16:9 LB / Dolby Digital / DVD9)



[2CD]

CD 1

1. Opening (The Five Coffins)

2. The Awakening

3. Holy War

4. Bravehearted

5. Golden Destination

6. Stand And Deliver (Shoot 'em Down)

7. Shadowmaker

8. Break The Wall

9. Empty Daydream



CD 2

1. Piano Solo (Etude Op.10, No.12)

2. Swan Song

3. Judgement Day

4. When Destinies Align

5. M.D.O.

6. Under The Red Sky

7. Glory To The World

