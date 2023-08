сегодня



Фрагмент концертного релиза LOVEBITES



LOVEBITES на Blu-ray, DVD и двойном CD выпустят записи с двух выступлений в марте "We Are The Resurrection". Выпуск релиза, получившего название "Knockin’ At Heaven’s Gate" запланирован на 23 августа на Victor Records. В качестве бонусов на DVD и Blu-ray войдут 'Behind the Scenes' и специальное видео со словами Mikee W. Goodman'a из SikTh и участниц коллектива.



Трек-лист:



CD1

“Opening (The Five Coffins)

“The Awakening”

“The Hammer Of Wrath”

“Bravehearted”

“Don’t Bite The Dust”

“Stand And Deliver (Shoot ‘Em Down)”

“Shadowmaker”

“Break The Ball”

“Dancing With The Devil”



CD2

Piano Solo

“Liar”

“Judgement Day”

“Nameless Warrior”

“M.D.O.”

“When Destinies Align”

“Holy War”

“Glory To The World” “Nameless Warrior”“M.D.O.”“When Destinies Align”“Holy War”“Glory To The World”







+1 -0



просмотров: 112