сегодня



Новое видео LOVEBITES



Stand And Deliver (Shoot 'em Down), новое видео группы LOVEBITES, доступна ниже. Эта песня взята из альбома "Judgement Day", выходящего 22 февраля:



01. We Are The Resurrection

02. Judgement Day

03. The Spirit Lives On

04. Wicked Witch

05. Stand And Deliver (Shoot 'Em Down)

06. Victim Of Time

07. My Orion

08. Lost In The Garden

09. Dissonance

10. Soldier Stands Solitarily http://www.lovebites.jp







просмотров: 149