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Из LOVEBITES ушла басистка, группа берет паузу



Басистка LOVEBITES Miho объявила об уходе из группы:



«Всем моим любящим и поддерживающим поклонникам, было очень трудно принять это решение, но я вынуждена объявить о своем уходе из LOVEBITES с 17 августа 2021 года. Учитывая текущее положение дел в мире, мне было трудно попрощаться лично, поэтому я приношу свои извинения тем, кто был шокирован этим неожиданным объявлением.



В последние пару лет я занималась самоанализом и переосмыслением того, какой я могу быть сама по себе как музыкант. Когда я вспоминаю этот период, то понимаю, что он дал мне возможность расширить свои перспективы как в профессиональной, так и в личной жизни.



LOVEBITES — это моя жизнь с 2016 года, и она всегда будет хранить мои лучшие воспоминания, особенно выступление на Wacken Open Air, которое осуществило одну из моих грез, хотя для меня это до сих пор кажется нереальным.



Я не смогла бы добиться чего-либо из перечисленного без моих коллег по группе, команды, персонала и без неугасающей любви и поддержки со стороны поклонников по всему миру. Мои слова не могут описать, как сильно я хочу поблагодарить всех вас за все.



Я расстаюсь с группой. Однако мой дух к тяжелому металлу никогда не умрет. Кроме того, LOVEBITES будут продолжать двигаться вперед, поэтому я очень надеюсь, что вы все будете продолжать так же любить их в будущем.



Еще раз огромное спасибо за всю вашу любовь и поддержку. Надеюсь, когда-нибудь мы снова увидимся».



Остальные участники LOVEBITES добавили:



«Наши дорогие поклонники, прежде всего, спасибо всем вам за то, что всегда поддерживали LOVEBITES.



Сегодня мы должны сообщить вам, что наша басистка, Miho, покидает LOVEBITES. Нам очень жаль сообщать такие печальные новости нашим поклонникам и всем, кто поддерживал нас до сих пор.



После того, как Miho сказала нам, что думает об уходе, группа и наши сотрудники провели бесчисленное количество встреч, чтобы найти способ, чтобы она осталась. Но в конце концов мы решили уважать её желание.



Когда мы думаем о наших поклонниках и сочувствуем им, нам трудно найти правильные слова.



Это также очень тяжело, но мы должны сообщить вам, что на некоторое время мы приостанавливаем нашу деятельность как LOVEBITES. Однако мы обязательно вернемся. Мы убедительно просим вас набраться немного терпения до этого момента.



Спасибо всем вам за вашу постоянную поддержку будущего LOVEBITES и будущего Miho».







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