Концертное видео LOVEBITES



LOVEBITES опубликовали концертное видео на "Set The World On Fire", которое взято из нового Blu-ray/DVD "HEAVY METAL NEVER DIES - LIVE IN TOKYO 2021", записанного в ходе Ride For Vengeance Tour 2021 в TOKYO DOME CITY HALL, 26 марта 2021 года.







