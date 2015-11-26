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17 мар 2021
Новое видео LOVEBITES
"Glory To The World", новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Glory, Glory, To The World", выпущенного десятого марта на JPU Records.
Трек-лист:
01. Glory To The World
02. No Time To Hesitate
03. Paranoia
04. Dystopia Symphony
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logitram
Xander
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