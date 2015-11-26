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Lovebites

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|||| 17 мар 2021

Новое видео LOVEBITES



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"Glory To The World", новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Glory, Glory, To The World", выпущенного десятого марта на JPU Records.

Трек-лист:

01. Glory To The World
02. No Time To Hesitate
03. Paranoia
04. Dystopia Symphony



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

logitram


18 мар 2021, 00:32		Какая нелепость

Xander


18 мар 2021, 01:48		Ну японцы же, что вы от них ещё хотите))


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