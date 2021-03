17 мар 2021



Новое видео LOVEBITES



"Glory To The World", новое видео LOVEBITES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Glory, Glory, To The World", выпущенного десятого марта на JPU Records.



Трек-лист:



01. Glory To The World

02. No Time To Hesitate

03. Paranoia

04. Dystopia Symphony http://www.lovebites.jp







+1 -1



( 2 ) просмотров: 279