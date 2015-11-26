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Lovebites

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|||| 7 дек 2018

Новая песня LOVEBITES



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"Pledge Of The Savior", новая песня японской группы LOVEBITES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Clockwork Immortality", выходящего седьмого декабря на Arising Empire. За сведение и мастеринг отвечали Mikko Karmila и Mika Jussila соответственно, а за оформление отвечала пара David López Gómez и Carlos Vincente León, работавшая над оформление двух прошлых релизов коллектива, а также над юбилейной книгой HELLOWEEN "Hellbook" и синглом "Pumpkins United".



Japan's All-Female Metal Band LOVEBITES: Listen To 'Pledge Of The Savior' Song








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

streame


8 дек 2018, 01:06		Вот это годнота


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