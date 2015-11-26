Новая песня LOVEBITES

"Pledge Of The Savior", новая песня японской группы LOVEBITES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Clockwork Immortality", выходящего седьмого декабря на Arising Empire. За сведение и мастеринг отвечали Mikko Karmila и Mika Jussila соответственно, а за оформление отвечала пара David López Gómez и Carlos Vincente León, работавшая над оформление двух прошлых релизов коллектива, а также над юбилейной книгой HELLOWEEN "Hellbook" и синглом "Pumpkins United".
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