DAVE LOMBARDO: «Пенсия? Не, не слышал!»



DAVE LOMBARDO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, собирается ли он на пенсию:



«Я не собираюсь вешать барабанные палочки на гвоздь, чувак. Эти ублюдки умрут вместе со мной (смеётся). Чёрт, я не собираюсь на пенсию. Даже за все деньги мира ты не сможешь заставить меня уйти на пенсию!



Мне нравится то, что я делаю. Я люблю музыку. Музыканты не уходят на пенсию, они только переходят в другую группу или что-то вроде того.



Чем бы я хотел быть известен? Есть множество моментов. Был один раз, когда я выступил вживую перед композиторами, в то время я работал с Кристофером Янгом, это было для "Ghost Rider". Мы выступали вживую, это можно найти на YouTube, и было очень круто. Это был очень радостный момент. Работали с Тайлером Бейтсом в 2004 году над "Dawn Of The Dead" — ещё один потрясающий композитор.



Есть ещё один композитор, с которым я недавно работал, — Фил Айзнер. Это ещё один сюрприз, всё будет выпущено в 2021 году. Этим я тоже очень горжусь.



"Большая четвёрка", без сомнения. Это была вершина металлической эры или моих металлических лет.



Выпуск альбома [MR.] BUNGLE. Знаешь, основав ещё одну группу после ухода из SLAYER, которая называется DEAD CROSS, я попросил Patton'a присоединиться, и он согласился — этим я тоже очень горжусь, было просто потрясающе. И подобное случается каждый раз — мне нравится то, что я делаю».



Ломбардо добавил, что слово «пенсия» для него как ругательство:



«Я не верю в это слово. Бадди Рич... Все эти парни играли до 80 лет, понимаешь? Кажется, он играл до 80 лет. Именно это было у меня в мыслях с самого детства, когда я смотрел на старших парней, — Джина Крупу, Бадди Рича.



Эд Шоннесси написал мне прекрасное письмо. Мы должны были встретиться. Он много лет играл в "The Tonight Show With Johnny Carson". Он хорошо играл в свои последние годы. Нам нравится подобное. Это полезно для нашего здоровья. Это хорошо для наших лёгких и верхней части тела».







