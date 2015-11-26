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Suicidal Tendencies

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8 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Пенсия? Не, не слышал!»

27 май 2020 : 		 NISHA STAR записала кавер-версию SUICIDAL TENDENCIES

27 мар 2020 : 		 DAVE LOMBARDO: «Люблю дунуть»

20 мар 2020 : 		 SUICIDAL TENDENCIES работают над «олдскульным виниловым релизом»

24 янв 2020 : 		 Альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет на виниле

8 окт 2019 : 		 Сын ROBERT'а TRUJILLO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

1 янв 2019 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

2 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

11 сен 2018 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком сыграли дебютный альбом

27 авг 2018 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUICIDAL TENDENCIES

6 авг 2018 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

4 июл 2018 : 		 SUICIDAL TENDENCIES нашли временного гитариста

3 июл 2018 : 		 SUICIDAL TENDENCIES расстались с гитаристом

15 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES, COMEBACK KID

6 июн 2018 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет осенью

19 май 2018 : 		 DAVE LOMBARDO впервые сыграл на родине

20 янв 2018 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

14 янв 2018 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет летом

18 дек 2017 : 		 SUICIDAL TENDENCIES выпустят EP в марте

5 дек 2017 : 		 SUICIDAL TENDENCIES завершили работу над новым EP

30 июн 2017 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надеюсь, что SUICIDAL TENDENCIES запишут ещё один альбом»

28 июн 2017 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

6 июн 2017 : 		 Полиция сорвала шоу SUICIDAL TENDENCIES

12 май 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

3 мар 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
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DAVE LOMBARDO: «Пенсия? Не, не слышал!»



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DAVE LOMBARDO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, собирается ли он на пенсию:

«Я не собираюсь вешать барабанные палочки на гвоздь, чувак. Эти ублюдки умрут вместе со мной (смеётся). Чёрт, я не собираюсь на пенсию. Даже за все деньги мира ты не сможешь заставить меня уйти на пенсию!

Мне нравится то, что я делаю. Я люблю музыку. Музыканты не уходят на пенсию, они только переходят в другую группу или что-то вроде того.

Чем бы я хотел быть известен? Есть множество моментов. Был один раз, когда я выступил вживую перед композиторами, в то время я работал с Кристофером Янгом, это было для "Ghost Rider". Мы выступали вживую, это можно найти на YouTube, и было очень круто. Это был очень радостный момент. Работали с Тайлером Бейтсом в 2004 году над "Dawn Of The Dead" — ещё один потрясающий композитор.

Есть ещё один композитор, с которым я недавно работал, — Фил Айзнер. Это ещё один сюрприз, всё будет выпущено в 2021 году. Этим я тоже очень горжусь.

"Большая четвёрка", без сомнения. Это была вершина металлической эры или моих металлических лет.

Выпуск альбома [MR.] BUNGLE. Знаешь, основав ещё одну группу после ухода из SLAYER, которая называется DEAD CROSS, я попросил Patton'a присоединиться, и он согласился — этим я тоже очень горжусь, было просто потрясающе. И подобное случается каждый раз — мне нравится то, что я делаю».

Ломбардо добавил, что слово «пенсия» для него как ругательство:

«Я не верю в это слово. Бадди Рич... Все эти парни играли до 80 лет, понимаешь? Кажется, он играл до 80 лет. Именно это было у меня в мыслях с самого детства, когда я смотрел на старших парней, — Джина Крупу, Бадди Рича.

Эд Шоннесси написал мне прекрасное письмо. Мы должны были встретиться. Он много лет играл в "The Tonight Show With Johnny Carson". Он хорошо играл в свои последние годы. Нам нравится подобное. Это полезно для нашего здоровья. Это хорошо для наших лёгких и верхней части тела».

Ex-SLAYER Drummer DAVE LOMBARDO Will Never Retire:



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