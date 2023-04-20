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SUICIDAL TENDENCIES поменяли барабанщика



SUICIDAL TENDENCIES сообщили о том, что расстались с барабанщиком Brandon'ом Pertzborn'ом, и его место занял Greyson Nekrutman.



Brandon Pertzborn сообщил о своем уходе 18 апреля:



«За последние (почти) два года мне невероятно повезло играть вместе с великими SUICIDAL TENDENCIES. В музыкальном и личном плане это были одни из лучших моментов в моей жизни. Каждый человек в группе/команде останется моим другом на всю жизнь, и все они наполняли мое сердце радостью последние пару лет.



"Я очень многому научился за время работы в ST — и как человек, и как музыкант. Как человек, я не могу сказать достаточно хороших слов обо всех в этом лагере - это настоящая семья. Как музыкант, тот рост, который я получил, бесценен. Невозможно быть в группе с Mike Muir и не получить в итоге толчок к развитию как музыканта и стать лучше, чем ты был до этого.



Жизнь такова, что приходит время, когда нужно принимать решения — трудные решения — и они никогда не основаны только на одном факторе; они основаны на многих обстоятельствах: на том, в какой точке жизни вы находитесь, на том, что вы делали, на том, куда вы хотите попасть, на том, что лучше для вас в данный момент, на том, каким, по вашему мнению, должно быть ваше будущее, и на многих других личных факторах. И в связи с этим я принял трудное решение покинуть SUICIDAL TENDENCIES.



Будьте уверены, группа по-прежнему будет работать на полную катушку. Мой друг, Greyson Nekrutman — настоящий монстр, и он будет уничтожать всех вместе с ST. Все участники группы пользуются поддержкой и любовью с моей стороны.



Что касается меня, то скоро у меня будет больше новостей! В ближайшее время я не собираюсь прекращать играть на барабанах. А пока я не могу не поблагодарить всех участников SUICIDAL TENDENCIES за все. Для меня это было большой честью. Я всегда буду вспоминать это время и улыбаться!»



Greyson Nekrutman: «Для меня большая честь занять такой легендарный барабанный трон. Это было бы невозможно без моего брата Brandon Pertzborn, и я не могу не поблагодарить его за передачу эстафеты. Он - невероятный пример для подражания, и мне не терпится, чтобы все узнали, что он придумал!»



Mike Muir: «Будучи в SUICIDAL, я имел честь выступать на сцене и записываться с совершенно потрясающими музыкантами. Последние пару лет на барабанах у нас играл Brandon Pertzborn, что было очень приятно. В ST было множество невероятных барабанщиков, а он просто поднялся и уничтожил их за ударной установкой. Но и вне барабанов с ним было очень приятно работать и находиться рядом. Он всегда улыбался, ни одна сложная ситуация не выводила его из строя, он всегда был готов к любым испытаниям. Мне будет определенно не хватать гастролей с ним, но я очень рад за него, поскольку он начинает решать новые задачи".



"С учетом сказанного, я хотел бы публично поблагодарить его за то, что он был таким замечательным человеком, а также за то, что он был прекрасен на барабанах. Мы определенно пересечемся в будущем, но, что более важно, я счастлив, что он мой друг.



Итак, это приводит нас к Greyson Nekrutman.



Некоторое время назад мы с моим хорошим другом и потрясающим басистом Josh Paul обсуждали молодых музыкантов для одного проекта, и речь зашла о Greyson. Было легко провести небольшое исследования, и мы были потрясены его игрой на барабанах. Очень впечатляюще. Но некоторое время назад у меня была возможность поговорить с ним по телефону, и он произвел еще большее впечатление как человек и его взгляды на музыку и жизнь. Я уже знал, какой он безумно талантливый барабанщик. Но обычно за невероятным талантом стоит чертовски много тяжелой работы, решимости и убежденности.



SUICIDAL TENDENCIES очень рады представить вам именно этого человека. Начиная со следующего месяца на Welcome To Rockville, Greyson будет "вести автобус", и мы все очень рады отправиться в путь вместе.



В ближайшее время появится больше информации о Greyson, ST и наших планах на будущее, а пока, пожалуйста, поблагодарите Brandon и поприветствуйте Greyson в ST!»



















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