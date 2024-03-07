JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES

Бывший барабанщик SLIPKNOT JAY WEINBERG стал полноправным членом SUICIDAL TENDENCIES.
«Когда я думаю о культуре и сообществе тяжелой музыки, которую я люблю и считаю своим творческим домом вот уже 20 лет, я думаю о SUICIDAL TENDENCIES: это основополагающий столп и источник вдохновения с тех пор, как я полюбил панк, металл и хардкор.
Гастролируя и выступая вместе по всему миру, мне посчастливилось подружиться с моими музыкальными героями, которые являются частью невероятной истории этой группы.
Для меня большая честь и привилегия играть с SUICIDAL TENDENCIES, и я не могу дождаться, когда начну эту невероятно захватывающую новую главу всего через неделю! Увидимся со всеми вами в pit'е!»
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«Что касается Jay, то люди должны знать, что Jay не покидал группу, и я хочу сказать, что мы двигаемся дальше...
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Щас Элой, покинувший Сепультуру, попадает к Слипам и круг абсурда замыкается нахуй