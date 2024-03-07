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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 42
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 18
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Suicidal Tendencies

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7 мар 2024 : 		 JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES

28 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о совместном концерте с SUICIDAL TENDENCIES: «Я подменял сына»

22 ноя 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Мы много всего приготовили»

16 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о том, как на концерте SUICIDAL TENDENCIES получил бутылкой по голове

30 окт 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIES

25 сен 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES упал со сцены

12 сен 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к SUICIDAL TENDENCIES

31 июл 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком исполнят дебютный альбом

20 апр 2023 : 		 SUICIDAL TENDENCIES поменяли барабанщика

27 мар 2023 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES готовит сольник

25 июл 2022 : 		 Погиб бывший басист SUICIDAL TENDENCIES

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

22 дек 2021 : 		 MIKE MUIR — о том, почему DAVE LOMBARDO не выступал с SUICIDAL TENDENCIES

16 дек 2021 : 		 Сын ROBERT'a TRUJILLO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

8 окт 2021 : 		 SUICIDAL TENDENCIES забанили в Инстаграм

7 окт 2021 : 		 Сын ROBERT TRUJILLO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

11 май 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я люблю то, чем зарабатываю на жизнь»

8 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO: «Пенсия? Не, не слышал!»

27 май 2020 : 		 NISHA STAR записала кавер-версию SUICIDAL TENDENCIES

27 мар 2020 : 		 DAVE LOMBARDO: «Люблю дунуть»

20 мар 2020 : 		 SUICIDAL TENDENCIES работают над «олдскульным виниловым релизом»

24 янв 2020 : 		 Альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет на виниле

8 окт 2019 : 		 Сын ROBERT'а TRUJILLO выступил с SUICIDAL TENDENCIES

1 янв 2019 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

2 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

11 сен 2018 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком сыграли дебютный альбом
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JAY WEINBERG стал участником SUICIDAL TENDENCIES



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Бывший барабанщик SLIPKNOT JAY WEINBERG стал полноправным членом SUICIDAL TENDENCIES.

«Когда я думаю о культуре и сообществе тяжелой музыки, которую я люблю и считаю своим творческим домом вот уже 20 лет, я думаю о SUICIDAL TENDENCIES: это основополагающий столп и источник вдохновения с тех пор, как я полюбил панк, металл и хардкор.

Гастролируя и выступая вместе по всему миру, мне посчастливилось подружиться с моими музыкальными героями, которые являются частью невероятной истории этой группы.

Для меня большая честь и привилегия играть с SUICIDAL TENDENCIES, и я не могу дождаться, когда начну эту невероятно захватывающую новую главу всего через неделю! Увидимся со всеми вами в pit'е!»




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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7 мар 2024
M
Mistis
M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) в интервью NME так прокомментировал уход Jay Weinberg'a:

«Что касается Jay, то люди должны знать, что Jay не покидал группу, и я хочу сказать, что мы двигаемся дальше...
7 мар 2024
ChatGPT
в принципе, логично
7 мар 2024
xRReth
Это потешно, сука.
Джей покинул Слипов и попал в S.T.
Грейсон покинул S.T. и ушёл в Сепультуру
Щас Элой, покинувший Сепультуру, попадает к Слипам и круг абсурда замыкается нахуй

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