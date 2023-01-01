22 ноя 2023



Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Мы много всего приготовили»



В рамках беседы с вокалистом SUICIDAL TENDENCIES Mike'ом Muir'ом у него спросили, стоит ли поклонникам ждать от группы чего-то нового:



«Да, я полагаю, что мы подходим к этому не так, как многие. Особенно, я уверен, когда случился COVID, понимаешь, что, как сказал бы мой отец, он назвал таких людей паникерами. И ты делаешь что-то не потому, что паникуешь; ты делаешь что-то, потому что это то, что ты чувствуешь душой. И когда это случилось, [некоторые] люди [сказали]: "О, мы записываем столько песен. Мы делаем это. Нам больше нечем заняться". А я отвечал: "Музыка не для этого. Дело не в том, что вам нечем заняться. У тебя должно быть что-то получше. Если нет, то лучше потратить время на то, чтобы понять, чем тебе нужно заниматься". Но есть много музыки, которую мы всегда записывали, которую мы любим, которая имеет для нас значение. А есть и такая, которую ты понимаешь, например, как я — возвращаясь к первой пластинке. Один из моих лучших друзей сказал: " Друг, послушай радио. Ты ведь можешь так делать. А то, что ты делаешь, это не музыка". А я ответил: "Мне не нравится то, что крутят по радио, поэтому я не хочу этим заниматься. Я просто хочу делать свое дело, независимо от того, нравится оно людям или нет". Он: "Ты думаешь, людям это не нравится? Я отвечаю: "Мне все равно, нравится это людям или нет. Это то, что я хочу делать".



И поэтому сейчас мы записали много материала, и [он] совершенно другой, и я уже понимаю: "Да, людям это может не понравится". Значит, это то, что я должен сделать!»







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