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Suicidal Tendencies

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24 янв 2020 : 		 Альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет на виниле

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1 янв 2019 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

2 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES

11 сен 2018 : 		 SUICIDAL TENDENCIES целиком сыграли дебютный альбом

27 авг 2018 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUICIDAL TENDENCIES

6 авг 2018 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

4 июл 2018 : 		 SUICIDAL TENDENCIES нашли временного гитариста

3 июл 2018 : 		 SUICIDAL TENDENCIES расстались с гитаристом

15 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES, COMEBACK KID

6 июн 2018 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет осенью

19 май 2018 : 		 DAVE LOMBARDO впервые сыграл на родине

20 янв 2018 : 		 Новая песня SUICIDAL TENDENCIES

14 янв 2018 : 		 Новый альбом SUICIDAL TENDENCIES выйдет летом

18 дек 2017 : 		 SUICIDAL TENDENCIES выпустят EP в марте

5 дек 2017 : 		 SUICIDAL TENDENCIES завершили работу над новым EP

30 июн 2017 : 		 DAVE LOMBARDO: «Надеюсь, что SUICIDAL TENDENCIES запишут ещё один альбом»

28 июн 2017 : 		 Новое видео SUICIDAL TENDENCIES

6 июн 2017 : 		 Полиция сорвала шоу SUICIDAL TENDENCIES

12 май 2017 : 		 Видео с выступления SUICIDAL TENDENCIES
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DAVE LOMBARDO: «Я люблю то, чем зарабатываю на жизнь»



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Во время участия в последнем эпизоде подкаста "Last Words" бывший барабанщик SLAYER Dave Lombardo ответил на вопрос о том, как ему удаётся находить время для участия в стольких разных проектах в настоящее время:

«Это просто моё время. Я смотрю на это как на восемь часов сна, восемь часов для себя, восемь часов для работы. Итак, восемь часов сна - я просыпаюсь утром. У меня есть пара часов — три часа, четыре часа - для себя, а затем я иду на работу. А вечером я иногда разбиваю его на части. Моя жена помогает мне с расписанием, интервью и тому подобными вещами — просто планирование времени. Просто сделай это, мужик. Если у тебя есть две недели, чтобы закончить проект, ты не делаешь ничего другого, засучиваешь рукава и принимаешься за дело. Я думаю, это просто любовь к тому, что я делаю, вот как это называется. Потому что если бы я не любил то, чем занимаюсь, вы бы не смогли заставить меня сделать это, или я бы тянул время. Но поскольку я так люблю то, чем зарабатываю на жизнь, мне это так нравится, и это приносит такое удовлетворение и пользу, мне легко браться за проекты.

Сейчас я должен закончить один проект — я надеюсь закончить его к 15-му числу, и похоже, что так и будет. И я не должен больше брать никаких проектов. А я взялся за другой. Там всего три песни, но я сказал: "Хорошо, я сделаю это для тебя". Я не знаю, чувак. Я просто получаю удовольствие от того, что делаю, и мне это нравится».

SUICIDAL TENDENCIES/Ex-SLAYER Drummer DAVE LOMBARDO:








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