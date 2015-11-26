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DAVE LOMBARDO: «Я люблю то, чем зарабатываю на жизнь»



Во время участия в последнем эпизоде подкаста "Last Words" бывший барабанщик SLAYER Dave Lombardo ответил на вопрос о том, как ему удаётся находить время для участия в стольких разных проектах в настоящее время:



«Это просто моё время. Я смотрю на это как на восемь часов сна, восемь часов для себя, восемь часов для работы. Итак, восемь часов сна - я просыпаюсь утром. У меня есть пара часов — три часа, четыре часа - для себя, а затем я иду на работу. А вечером я иногда разбиваю его на части. Моя жена помогает мне с расписанием, интервью и тому подобными вещами — просто планирование времени. Просто сделай это, мужик. Если у тебя есть две недели, чтобы закончить проект, ты не делаешь ничего другого, засучиваешь рукава и принимаешься за дело. Я думаю, это просто любовь к тому, что я делаю, вот как это называется. Потому что если бы я не любил то, чем занимаюсь, вы бы не смогли заставить меня сделать это, или я бы тянул время. Но поскольку я так люблю то, чем зарабатываю на жизнь, мне это так нравится, и это приносит такое удовлетворение и пользу, мне легко браться за проекты.



Сейчас я должен закончить один проект — я надеюсь закончить его к 15-му числу, и похоже, что так и будет. И я не должен больше брать никаких проектов. А я взялся за другой. Там всего три песни, но я сказал: "Хорошо, я сделаю это для тебя". Я не знаю, чувак. Я просто получаю удовольствие от того, что делаю, и мне это нравится».







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