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ROBERT TRUJILLO о совместном концерте с SUICIDAL TENDENCIES: «Я подменял сына»



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ROBERT TRUJILLO в недавнем интервью рассказал о том, почему вновь вышел на сцену с SUICIDAL TENDENCIES 26 октября в Мехико:

«У Tye есть группа OTTTO, и у OTTTO был корпоративный концерт, который был заказан практически год назад, что было очень важно для них. Но потом появился концерт SUICIDAL TENDENCIES, который нарисовался за каких-то недель восемь или около того. Tye гастролирует с SUICIDAL TENDENCIES уже, наверное, около трех лет, и так получилось, что баланс между OTTTO и SUICIDAL сохранялся на протяжении этих трех лет. И тут графики сошлись. И я пытался найти замену. А потом я вдруг заявил: "Да я сам сыграю". А он такой: "Правда?" Я отвечаю: "Конечно. Я знаю песни". Если ты исполняешь то, с чем тебя что-то связывает, особенно с учетом того, что кое-что из них написал сам, то проблем никогда не будет. Я сказал: "Я сыграю. Это будет весело". А он такой: "Правда? О, это было бы очень круто".

Я не играл в SUICIDAL TENDENCIES с 1996 года, так что это было очень, очень любопытно. Особенность заключалась еще и в том, что я никогда не выходил на сцену с этой версией группы, и возможность вновь сыграть некоторые из старых песен была очень, очень приятной!»




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28 ноя 2023
гладиатор
Ну вот Роберто, зачем ты посадил в лужу всех дарксайдовских конспиролухов)) они уже из Металлики тебя выписали))
28 ноя 2023
G
GlowoErzum
А Ньюстеда за такое в своё время нахуй послали.
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