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JAY WEINBERG: «Я не обращаю внимания на троллей»



JAY WEINBERG в интервью Noise11.com ответил на вопрос о том, какие у него планы на ближайшее время:



«Мое первое шоу с SUICIDAL состоится через неделю, или, думаю, с учетом разницы во времени, через неделю, в Осаке. На следующей неделе у нас будет два шоу в Японии, а затем я сразу же отправлюсь в Лос-Анджелес, где мы будем готовиться к нашим первым двум шоу INFECTIOUS GROOVES в округе Ориндж, чтобы затем отправиться в Австралию. Так что домашняя работа для меня уже подготовлена, это точно. Все произошло очень быстро и немного неожиданно, но мне очень понравился процесс знакомства с обеими группами, зная, что у них есть общие участники, но они отличаются друг от друга своей тонкостью и нюансами. И я очень благодарен, что Mike [Muir, фронтмен SUICIDAL и INFECTIOUS] и ребята увидели в моей игре что-то, что, я полагаю, подойдет обеим группам, и что они заинтересованы в том, чтобы я присоединился к ним. Для меня это большая честь, и я хочу отдать им все, что у меня есть. Так что для меня все это складывается в одно большое целое



Посмотрим — у всех такие насыщенные графики, что мы просто посмотрим, что будет дальше. Если это будет только австралийское турне и два концерта в округе Орандж, то это здорово. Я с нетерпением жду возможности насладиться этой работой. Если все пойдет и дальше, я с удовольствием продолжу, если ребята согласятся. Посмотрим, что из этого выйдет. Но да, это просто одно гигантское музыкальное приключение, которое разделено между двумя группами, которыми я наслаждаюсь прямо сейчас. Так что это невероятная возможность. Я просто в восторге от того, что она у меня есть».



Отвечая на вопрос о возможности записи новой музыки с SUICIDAL, Jay сказал:



«Я бы с удовольствием. Для меня было бы честью сделать это. Сейчас все происходит очень быстро. Мы все еще оформляем визы для поездок в разные места и все такое. Так что посмотрим, что будет дальше. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы первые концерты прошли хорошо и я просто влился в коллектив, играл с моими новыми коллегами по группе и все такое. Но, безусловно, мой опыт показывает, что когда ты естественным образом следуешь за такими потоками, ты оседлал хорошую энергию, которая есть в помещении, ты обнаружил источники вдохновения и те благоприятные для тебя моменты, которые ты пытаешься использовать в группе, то ты просто следуешь за ними и смотришь, что хорошего из этого может получиться. Так что если мне предложат остаться, то я, конечно же, готов. Я в деле!»



Он также высказался по поводу освещения его ухода из SLIPKNOT в "таблоидах". На вопрос о том, был ли он удивлен тем, что в то время о нем писали, Jay сказал:



«Честно говоря, я просто не обращаю внимания на такие вещи. Какая бы болтовня ни шла по миру, меня это не касается. Я просто делаю то, что делаю. Если люди хотят поговорить об этом, то я не против. Я просто польщен и взволнован тем, что это привело меня к этому моменту и началу работы с SUICIDAL».







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