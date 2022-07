сегодня



Погиб бывший басист SUICIDAL TENDENCIES



Бывший басист SUICIDAL TENDENCIES Боб Хиткот погиб в возрасте 58 лет от полученных повреждений в результате аварии мотоцикла. Факт смерти подтвердил его сын:



«Мой отец Боб Хиткот покинул эту землю, прожив 58 лет и почти два месяца, вследствие аварии на мотоцикле. Я не могу подобрать слов, кроме того, что это потеря, от которой я вряд ли когда-нибудь оправлюсь, и того факта, что он был трудягой, который вырастил пятерых детей, включая меня. Его интересы включали музыку, путешествия, гоночные автомобили и присутствие на гоночных треках. Он также болел за команду "Доджерс".



Помимо работы в сфере технологий и фотографии, отец получил широкую известность в конце 80-х годов как бас-гитарист легендарной группы SUICIDAL TENDENCIES. Его пребывание в составе S.T. было недолгим и он записал всего один альбом, выпущенный Epic Records "How Will I Laugh Tomorrow When I Can't Even Smile Today", который подарил такие хиты "Trip At The Brain" и заглавный трек "How Will I Laugh Tomorrow". Эти две песни попали в эфир программы "Headbangers Ball" на MTV и на активные рок-радиостанции, включая несуществующую легендарную радиостанцию 105.5 KNAC в Лонг-Бич. После этого альбома он покинул S.T., и на его место пришел будущий басист METALLICA Robert Trujillo.



Каждый миг, который я разделил с отцом, навсегда останется для меня незабываемым.



Спасибо тебе, папа, за все, что ты сделал для меня и моей семьи. Мне будет не хватать не только твоего тонкого чувства юмора, но и многих вещей, которые мы с тобой любили делать вместе, включая разговоры о музыке или ее прослушивание, путешествия, поездки на пляж, посещение мексиканских ресторанов, посещение игр Dodger и т.д.»











