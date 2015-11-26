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MIKE MUIR — о том, почему DAVE LOMBARDO не выступал с SUICIDAL TENDENCIES



Mike Muir в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему у группы на последних концертах был именно такой состав:



«Когда появился COVID, всё отменилось. Всё слетало по очереди, однако музыканты бронировали даты на осень 2020 года — тогда казалось, что они состоятся. Потом наступило лето, затем осень, и я подумал: "Знаете что? Я не вижу смысла бронировать концерты, когда не знаешь, что происходит". И когда дело дошло до наших концертов [в начале этого года], наш басист играл с KORN, а наш барабанщик — с MISFITS, плюс ещё он работал и с MR. BUNGLE, но их выступление было отменено. Так что у нас возникла ситуация, когда у нас были запланированы концерты, а людей не было, и поэтому нам пришлось подстраиваться на ходу. Так у нас появился Tye Trujillo, который играет на той же позиции, на которой был и Robert Trujillo из METALLICA. И это просто здорово, потому что у него другой взгляд на вещи, он играет песни, которые исполнял его отец, но делает это иначе. И у него есть свои любимые композиции, так что он спрашивает: "Эй, мы можем сыграть "Trip At The Brain"?" А я ему в ответ: "Да, конечно". А потом появляется Brandon, который играл с нами на ударных, он подменял Dave'a, когда тот играл с MISFITS пару лет назад; так вот Brandon устроился на работу к MARILYN MANSON прямо перед тем, как кое-что случилось. Он играл и с LIMP BIZKIT, но они тоже отменили тур. В общем, он хороший друг и потрясающий барабанщик. И у них разные взгляды: "Эй, а можно мы сыграем то-то и то-то?" Приятно ощущать такой юношеский азарт».







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