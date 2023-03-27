27 мар 2023



Вокалист SUICIDAL TENDENCIES готовит сольник



В рамках беседы с вокалистом SUICIDAL TENDENCIES Mike'ом Muir'ом у него спросили, есть ли какие-то планы относительно новой музыки:



«К 40-летию творческой деятельности я выпускаю сольную пластинку. И я не пытаюсь сделать запись, которая не понравится людям, но мне на самом деле наплевать, и я знаю, что им, скорее всего, не понравится, но это большое количество материала из разных проектов, которые я делал, групп, песен SUICIDAL».



Он также пояснил, что это все «новые песни. SUICIDAL, INFECTIOUS GROOVES, NO MERCY, все те проекты, в которых я участвовал, одна вещь, которую я сделал, когда мы только пришли в Sony и когда нами управлял Q Prime, они назвали это сольным самоубийством, потому что они сказали, что если кто-нибудь услышит это, то это убьет мою музыкальную карьеру, что я посчитал очень большим комплиментом, но они не посчитали это комплиментом, понимаете.



У меня есть Thundercat, многие люди, с которыми мы играли на протяжении многих лет, Herman Jackson, который играл на пианино в Stevie Wonder и все такое. Это вещи, которые вы никогда не слышали раньше. Многие люди, вероятно, не захотят его слушать, потому что он не вписывается в эти десять секунд знакомства».







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