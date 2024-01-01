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Toby Knapp

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TOBY KNAPP сдал назад



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TOBY KNAPP опубликовал следующее сообщение:

«После нескольких месяцев, проведенных вдали от гитары и необходимости творить, я чувствую себя полностью обновленным и вдохновленным. Мой друг прислал мне несколько записей моего «последнего» живого выступления, и я понял, что это то, чем я хочу заниматься так долго, как только смогу. Сцена может быть переполненной и нелепой, но я решил, что другие группы и музыканты должны собирать вещи, а не я.

Когда я сказал жене, что завязываю, она посоветовала мне оставить хотя бы гитару в доступном месте и что-нибудь для записи идей на случай, если придет вдохновение. Это открыло шлюзы, и я записал новый альбом Waxen, а сейчас нахожусь в процессе создания традиционного хэви-метал альбома и инструментального EP. Однако я больше не записываюсь под именем Onward. Эти три проекта выйдут весной/летом 2025 года, и после их выхода я возобновлю концерты.

Я больше не рассматриваю музыку как карьеру, а скорее, как главное хобби».

Guitarist TOBY KNAPP Announces Return To The Music Business; Three Albums In The Works В 




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