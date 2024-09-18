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Toby Knapp

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TOBY KNAPP забил на музыку



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TOBY KNAPP опубликовал следующее сообщение:

«С не очень грустным лицом я объявляю о расформировании Onward, Waxen и моего сольного проекта. В последние годы я все чаще замечаю, что все это больше похоже на задачу, чем на радостное занятие.

Модель музыкального бизнеса изменилась, и десятилетия назад, во времена моего расцвета, фанаты покупали журналы, читали статьи и ходили в музыкальные магазины. Чтобы группа попала куда-нибудь наверх - они упорно трудились и зарабатывали контракт на запись, у нас были кураторы. В наши дни все и вся превратились в отвратительный нарциссизм социальных сетей и множество новых способов саморекламы. Я просто не могу с этим смириться.

Я считаю, что хэви-металk и очень токсичная сцена „шред-гитары“ — это просто перенасыщенная грязь. Я провел последнее десятилетие, записывая альбомы, сочетающие в себе CD, LP, EP и совместные работы, которые превышают 20 релизов. В музыкальном плане мне больше нечего сказать. Я также не хочу быть старикашкой на подмостках, и на последнем концерте я начал чувствовать себя именно так.

Это было крутое времяпрепровождение, я исполнил много своих желаний, но теперь я перехожу к другим вещам! Спасибо тем фанатам, которые поддерживали мои альбомы все эти годы

Спасибо, Tobi».



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18 сен 2024
F
Fo0x
Ок, бумер
18 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Пиздуйте нахуй из музыки, «бизнесмены».

просмотров: 165

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