29 дек 2021



SULLY ERNA : «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»



Sully Erna в рамках одного из интервью ответил на вопрос о том, почему решил переехать из Нью-Гемпшира во Флориду:



«Это долгая история, но вкратце можно сказать, что я уже давно присматривался к альтернативному месту жительства. И Калифорния была в поле моего зрения, просто потому что у меня там много друзей, мой бизнес находится там, [и] мне нравится погода. Но когда произошла вся эта политическая хрень, меня просто переклинило от образа мыслей и образа жизни многих либералов и людей, с которыми я просто не могу общаться на одной волне. Так что это вывело меня из себя до такой степени, что я, типа, не хочу ехать за три тысячи миль через всю страну и платить втрое больше денег, чтобы жить в подобных условиях и сидеть под замком.



Так что, да, COVID и политика сыграли свою роль в моем решении переехать во Флориду. И я, честно говоря, просто поехал туда, чтобы купить участок с небольшим количеством пространства и приличный маленький домик, и я хотел завести лошадей. И я знал, что Shannon [Larkin, барабанщик GODSMACK] находится в стране лошадей, потому что это в Северном Форт-Майерсе. Так что я заключил действительно выгодную сделку с одной дамой, у которой было 20 акров лошадиного ранчо, но она также владела 30 акрами пастбища по соседству с ним, которое было просто открытым пастбищем, которое какой-то парень арендовал, чтобы на нем пастеризовать коров. И это дает мне налоговые льготы, потому что это сельскохозяйственная территория. И я получаю полкоровы в год. [смеется} Так что, да, я тоже мясоед. Я не только не либерал, я еще и гребаный мясоед!»







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