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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 15
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Sully Erna

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SULLY ERNA — о роли продюсера



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SULLY ERNA, который вместе с Andrew "Mudrock" Murdock'ом были продюсерами нового альбома GODSMACK, ответил на вопрос о том, какова же роль продюсера:

«Иногда я даже не понимаю, чем занимается продюсер, или что он должен делать, но я уверен, что когда вы выпускаете альбом, если вы продюсер, работающий с группой, и ваша работа заключается в выпуске этого альбома, часть вашей работы заключается в том, что вы помогаете аранжировщикам. Если вы чувствуете: "Хм, этот припев длинноват. Я бы сократил его наполовину, чтобы быстрее добраться до сути", вплоть до того, как звучит альбом, как его сконструировать, принять решение. Даже если вы не являетесь звукорежиссёром и не крутите ручки, — я не знаю, как это делается. Я занимаюсь этим всю свою жизнь, и я до сих пор не сидел за пультом. Я могу заниматься этим в некоторой степени, потому что я просто так долго этим занимался, но я не знаю деталей подобного процесса, чтобы понять: "Я хочу, чтобы ударные звучали вот так" или "Я хочу, чтобы у вокала был такой дилей". Я позволяю им делать это, но я там, чтобы направлять их, и я там, чтобы словесно объяснить им, что я хочу и как я хочу, чтобы альбом звучал. Так что у продюсера есть несколько разных функций, одна из которых — аранжировка музыки, а другая — звучание альбома».




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