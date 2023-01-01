сегодня



SULLY ERNA — о роли продюсера



SULLY ERNA, который вместе с Andrew "Mudrock" Murdock'ом были продюсерами нового альбома GODSMACK, ответил на вопрос о том, какова же роль продюсера:



«Иногда я даже не понимаю, чем занимается продюсер, или что он должен делать, но я уверен, что когда вы выпускаете альбом, если вы продюсер, работающий с группой, и ваша работа заключается в выпуске этого альбома, часть вашей работы заключается в том, что вы помогаете аранжировщикам. Если вы чувствуете: "Хм, этот припев длинноват. Я бы сократил его наполовину, чтобы быстрее добраться до сути", вплоть до того, как звучит альбом, как его сконструировать, принять решение. Даже если вы не являетесь звукорежиссёром и не крутите ручки, — я не знаю, как это делается. Я занимаюсь этим всю свою жизнь, и я до сих пор не сидел за пультом. Я могу заниматься этим в некоторой степени, потому что я просто так долго этим занимался, но я не знаю деталей подобного процесса, чтобы понять: "Я хочу, чтобы ударные звучали вот так" или "Я хочу, чтобы у вокала был такой дилей". Я позволяю им делать это, но я там, чтобы направлять их, и я там, чтобы словесно объяснить им, что я хочу и как я хочу, чтобы альбом звучал. Так что у продюсера есть несколько разных функций, одна из которых — аранжировка музыки, а другая — звучание альбома».







+0 -0



просмотров: 269

