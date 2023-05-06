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SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»



SULLY ERNA в недавнем интервью ответил на вопрос, правда ли у него были отношения с Леди Гагой:



«Послушайте, мне действительно нечего сказать на эту тему. Скажу лишь, что я безмерно уважаю ее. Меня познакомили с ней через общего друга. Мы общались и встречались в течение нескольких мгновений, и не было ничего, кроме уважения друг к другу... Возможно, в мире есть много людей, которые считают ее сумасшедшей, потому что она настолько дико относится к моде и тому подобному, но она точно знает, что делает. Она очень умная бизнес-леди. Она добрая и очень талантливая. Я с гордостью могу сказать, что разделил с ней несколько замечательных событий. Через нее я смог познакомиться с Элтоном Джоном. Она удивительно прекрасный человек, и для меня это прекрасные воспоминания. И я не буду больше об этом!»







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