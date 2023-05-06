Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 20
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 20
[= ||| все новости группы



*

Sully Erna

*



6 май 2023 : 		 SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»

26 фев 2023 : 		 SULLY ERNA — о роли продюсера

17 янв 2023 : 		 SULLY ERNA встречался с Леди Гагой

13 окт 2022 : 		 SULLY ERNA вернулся в социальные сети

29 дек 2021 : 		 SULLY ERNA: «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»

19 апр 2020 : 		 SULLY ERNA запустил интернет-шоу

17 апр 2020 : 		 SULLY ERNA: «Мне неудобно говорить о Ниле»

1 фев 2020 : 		 SULLY ERNA исполняет ALICE IN CHAINS

1 май 2018 : 		 SULLY ERNA о десяти лучших альбомах

12 июл 2017 : 		 Новое видео SULLY ERNA

24 ноя 2016 : 		 SULLY ERNA на радиостанции WAAF

2 сен 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SULLY ERNA

6 авг 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

18 июл 2016 : 		 SULLY ERNA выступил с отцом

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SULLY ERNA

14 дек 2015 : 		 Вокалист STEEL PANTHER предлагает устроить бой между SULLY ERNA и NIKKI SIXX'ом

2 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX ответил SULLY ERNA

2 дек 2015 : 		 SULLY ERNA NIKKI SIXX'y: «Ты старый и жирный неудачник»

22 окт 2015 : 		 Тизер нового фильма с участием SULLY ERNA

10 мар 2015 : 		 SULLY ERNA: "JUDAS PRIEST изменили мою жизнь!"

8 ноя 2014 : 		 SULLY ERNA снимется в новом фильме

18 авг 2014 : 		 SULLY ERNA: «Карьера NIKKI SIXX'a на спаде, и он ищет дешёвой рекламы»

18 июл 2014 : 		 SULLY ERNA планирует выпустить ещё один сольный альбом

21 дек 2013 : 		 NIKKI SIXX сказал, что карьера SULLY ERNA - 'RIP'

27 ноя 2013 : 		 Трейлер нового фильма с участием SULLY ERNA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»



zoom
SULLY ERNA в недавнем интервью ответил на вопрос, правда ли у него были отношения с Леди Гагой:

«Послушайте, мне действительно нечего сказать на эту тему. Скажу лишь, что я безмерно уважаю ее. Меня познакомили с ней через общего друга. Мы общались и встречались в течение нескольких мгновений, и не было ничего, кроме уважения друг к другу... Возможно, в мире есть много людей, которые считают ее сумасшедшей, потому что она настолько дико относится к моде и тому подобному, но она точно знает, что делает. Она очень умная бизнес-леди. Она добрая и очень талантливая. Я с гордостью могу сказать, что разделил с ней несколько замечательных событий. Через нее я смог познакомиться с Элтоном Джоном. Она удивительно прекрасный человек, и для меня это прекрасные воспоминания. И я не буду больше об этом!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 159

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом