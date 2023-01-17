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*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
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Sully Erna

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SULLY ERNA встречался с Леди Гагой



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В недавнем интервью барабанщика GODSMACK Shannon'а Larkin'a спросили, есть ли почва для слухов о том, что у Sully было свидание с Леди Гагой:

«Да, это правда. И это, я думаю, не секрет. Я не думаю, что Sully расстроится, если люди узнают, что он встречался с Леди Гагой. Я к тому, что она горячая штучка, и она мегаталантлива».

Что касается того, почему же он не делился информацией о том, что у него когда-то были романтические отношения с Леди Гагой, Larkin объяснил:

«Он не Tommy Lee или кто там сейчас... Что я имею в виду — Travis Barker, Tommy Lee, кто угодно — это чуваки, у которых есть знаменитые девушки, которые сами по себе невероятно известны. Но они отличаются от Sully. Sully — парень с Восточного побережья. Он такой же, как я, Tony [Rombola, гитарист GODSMACK] и Robbie [Merrill, басист GODSMACK] — мы чуваки с Восточного побережья.

Группы Лос-Анджелеса и Западного побережья более яркие, может быть, и их рок-звезда — это скорее David Lee Roth, чем — я не знаю — Eddie Vedder. Смекаете? Мы больше по характеру напоминаем Eddie Vedder'а, несмотря на то, что мы с Восточного побережья. Мы, наверное, даже более яркие, чем Eddie. Он появляется в армейской куртке. Вы даже не узнаете его. "О Боже мой. Это же Eddie Vedder". Так что мы как раз где-то между ними и чуваками с пафосными подружками.

Так он с ней встречался? Да. Но говорил ли он кому-нибудь? Нет — кроме своих друзей и нас. Группа, мы знали... Кстати, это было недолго».




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17 янв 2023
C
Crane76
Любитель мужебаб
  Dislike!1
17 янв 2023
грозакоммунистов
Гага максимально отвратная на вид, но в "Доме Гуччи" сыграла на 10/10.
  Dislike!1

просмотров: 541

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