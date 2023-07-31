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сегодня
SULLY ERNA нашёл вторую половинку
SULLY ERNA опубликовал в своём аккаунте фотографию подруги и подписал её:
«Я решил, что настало время познакомить вас с моим любимым человеком.
Как вы все знаете, я предпочитаю оставаться довольно закрытым, но всегда рад показать тех, кого люблю больше всего в своей жизни. Поэтому, пожалуйста, знайте, что любые грубые или злые комментарии будут удаляться и блокироваться. Поскольку я доверяю вам, "мои дорогие поклонники", оставайтесь такими же любящими людьми, какими я вас знаю.
Найти человека, которого любишь, которому доверяешь, которого уважаешь и который является твоим лучшим другом, не всегда легко. Это требует времени, (в моём случае 55 лет) терпения, уроков и огромного саморазвития, чтобы быть готовым к этому, когда он придёт. Поэтому, когда вы его найдёте, а вы его найдёте... никогда не принимайте это как должное. Будьте свободны от страха, будьте ранимы и верны себе.
Когда вы хороший человек, неизбежно появляются лучшие люди, которые дополняют вашу жизнь! Она такой же надёжный человек, как и все остальные. И она — моя. Так что поздоровайтесь с моей второй половинкой!»
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