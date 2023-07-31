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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 29
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Sully Erna

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31 июл 2023 : 		 SULLY ERNA нашёл вторую половинку

15 май 2023 : 		 SULLY ERNA хочет простой жизни

6 май 2023 : 		 SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»

26 фев 2023 : 		 SULLY ERNA — о роли продюсера

17 янв 2023 : 		 SULLY ERNA встречался с Леди Гагой

13 окт 2022 : 		 SULLY ERNA вернулся в социальные сети

29 дек 2021 : 		 SULLY ERNA: «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»

19 апр 2020 : 		 SULLY ERNA запустил интернет-шоу

17 апр 2020 : 		 SULLY ERNA: «Мне неудобно говорить о Ниле»

1 фев 2020 : 		 SULLY ERNA исполняет ALICE IN CHAINS

1 май 2018 : 		 SULLY ERNA о десяти лучших альбомах

12 июл 2017 : 		 Новое видео SULLY ERNA

24 ноя 2016 : 		 SULLY ERNA на радиостанции WAAF

2 сен 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SULLY ERNA

6 авг 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

18 июл 2016 : 		 SULLY ERNA выступил с отцом

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SULLY ERNA

14 дек 2015 : 		 Вокалист STEEL PANTHER предлагает устроить бой между SULLY ERNA и NIKKI SIXX'ом

2 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX ответил SULLY ERNA

2 дек 2015 : 		 SULLY ERNA NIKKI SIXX'y: «Ты старый и жирный неудачник»

22 окт 2015 : 		 Тизер нового фильма с участием SULLY ERNA

10 мар 2015 : 		 SULLY ERNA: "JUDAS PRIEST изменили мою жизнь!"

8 ноя 2014 : 		 SULLY ERNA снимется в новом фильме

18 авг 2014 : 		 SULLY ERNA: «Карьера NIKKI SIXX'a на спаде, и он ищет дешёвой рекламы»

18 июл 2014 : 		 SULLY ERNA планирует выпустить ещё один сольный альбом
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|||| сегодня

SULLY ERNA нашёл вторую половинку



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SULLY ERNA опубликовал в своём аккаунте фотографию подруги и подписал её:

«Я решил, что настало время познакомить вас с моим любимым человеком.

Как вы все знаете, я предпочитаю оставаться довольно закрытым, но всегда рад показать тех, кого люблю больше всего в своей жизни. Поэтому, пожалуйста, знайте, что любые грубые или злые комментарии будут удаляться и блокироваться. Поскольку я доверяю вам, "мои дорогие поклонники", оставайтесь такими же любящими людьми, какими я вас знаю.

Найти человека, которого любишь, которому доверяешь, которого уважаешь и который является твоим лучшим другом, не всегда легко. Это требует времени, (в моём случае 55 лет) терпения, уроков и огромного саморазвития, чтобы быть готовым к этому, когда он придёт. Поэтому, когда вы его найдёте, а вы его найдёте... никогда не принимайте это как должное. Будьте свободны от страха, будьте ранимы и верны себе.

Когда вы хороший человек, неизбежно появляются лучшие люди, которые дополняют вашу жизнь! Она такой же надёжный человек, как и все остальные. И она — моя. Так что поздоровайтесь с моей второй половинкой!»




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31 июл 2023
bogroman
Красивая девочка)

просмотров: 715

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