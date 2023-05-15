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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
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Sully Erna

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15 май 2023 : 		 SULLY ERNA хочет простой жизни

6 май 2023 : 		 SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»

26 фев 2023 : 		 SULLY ERNA — о роли продюсера

17 янв 2023 : 		 SULLY ERNA встречался с Леди Гагой

13 окт 2022 : 		 SULLY ERNA вернулся в социальные сети

29 дек 2021 : 		 SULLY ERNA: «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»

19 апр 2020 : 		 SULLY ERNA запустил интернет-шоу

17 апр 2020 : 		 SULLY ERNA: «Мне неудобно говорить о Ниле»

1 фев 2020 : 		 SULLY ERNA исполняет ALICE IN CHAINS

1 май 2018 : 		 SULLY ERNA о десяти лучших альбомах

12 июл 2017 : 		 Новое видео SULLY ERNA

24 ноя 2016 : 		 SULLY ERNA на радиостанции WAAF

2 сен 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SULLY ERNA

6 авг 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

18 июл 2016 : 		 SULLY ERNA выступил с отцом

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SULLY ERNA

14 дек 2015 : 		 Вокалист STEEL PANTHER предлагает устроить бой между SULLY ERNA и NIKKI SIXX'ом

2 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX ответил SULLY ERNA

2 дек 2015 : 		 SULLY ERNA NIKKI SIXX'y: «Ты старый и жирный неудачник»

22 окт 2015 : 		 Тизер нового фильма с участием SULLY ERNA

10 мар 2015 : 		 SULLY ERNA: "JUDAS PRIEST изменили мою жизнь!"

8 ноя 2014 : 		 SULLY ERNA снимется в новом фильме

18 авг 2014 : 		 SULLY ERNA: «Карьера NIKKI SIXX'a на спаде, и он ищет дешёвой рекламы»

18 июл 2014 : 		 SULLY ERNA планирует выпустить ещё один сольный альбом

21 дек 2013 : 		 NIKKI SIXX сказал, что карьера SULLY ERNA - 'RIP'
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SULLY ERNA хочет простой жизни



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SULLY ERNA в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему группа решила больше не записывать нового материала и давать концерты время от времени:

«Есть много групп, у которых статус ветеранов гораздо серьезнее, чем у нас - AEROSMITH, THE ROLLING STONES, METALLICA, FOO FIGHTERS. У некоторых из этих групп это в крови до такой степени что... возьмем THE STONES; им сколько лет? Им уже сто шесть лет? Они никогда не остановятся. Я к тому, что они, вероятно, умрут в дороге. Я не хочу этого для себя и своей жизни.

Есть другие вещи, которыми я хочу наслаждаться. А вещи, которыми я хочу наслаждаться, и которые очень нравятся некоторым ребятам в группе, — это простота жизни. И это то, чего мы были лишены всю свою жизнь. Большинство людей работают на своей работе — встают, готовят детям завтрак, идут на работу, возвращаются домой, проводят время с семьей и занимаются своими делами. И эта жизнь, которой мы живем, является для них чем-то вроде фантазии; это не совсем реальность. Они воспринимают это как совершенно другой образ жизни, а мы смотрим на простоту их жизни и думаем: "Это то, чего мы жаждем. Это то, чему мы хотели бы посвятить свое время". И это то, чего я с нетерпением жду!»




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15 май 2023
gravitgroove
Переслушал пару их первых мажорных альбомов и понял насколько это дерьмовая группа. Вообще ни капли своей идеи. Будто Хэтвилда пригласили спеть в Alice in Chains, но на гитару пригласили Даймбега или Киссера.
Ну а глядя на мерзкую харю Салли хочется перейти черту закона и совершить над ним физическую расправу.
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