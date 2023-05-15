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SULLY ERNA хочет простой жизни



SULLY ERNA в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему группа решила больше не записывать нового материала и давать концерты время от времени:



«Есть много групп, у которых статус ветеранов гораздо серьезнее, чем у нас - AEROSMITH, THE ROLLING STONES, METALLICA, FOO FIGHTERS. У некоторых из этих групп это в крови до такой степени что... возьмем THE STONES; им сколько лет? Им уже сто шесть лет? Они никогда не остановятся. Я к тому, что они, вероятно, умрут в дороге. Я не хочу этого для себя и своей жизни.



Есть другие вещи, которыми я хочу наслаждаться. А вещи, которыми я хочу наслаждаться, и которые очень нравятся некоторым ребятам в группе, — это простота жизни. И это то, чего мы были лишены всю свою жизнь. Большинство людей работают на своей работе — встают, готовят детям завтрак, идут на работу, возвращаются домой, проводят время с семьей и занимаются своими делами. И эта жизнь, которой мы живем, является для них чем-то вроде фантазии; это не совсем реальность. Они воспринимают это как совершенно другой образ жизни, а мы смотрим на простоту их жизни и думаем: "Это то, чего мы жаждем. Это то, чему мы хотели бы посвятить свое время". И это то, чего я с нетерпением жду!»







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