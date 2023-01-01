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Документальный фильм о SULLY ERNA
SULLY ERNA анонсировал выход долгожданного документального фильма "I Stand Alone: The Sully Erna Story", который будет доступен на Apple TV+ и Amazon Prime Video.
«Я очень рад, что наконец-то сообщаю о выходе моего нового полнометражного документального фильма "I Stand Alone".
Основанный на моих мемуарах "The Paths We Choose", я сам, режиссер @troysmith323 и выпускающий редактор @noahberlow работали над ним уже почти 6 лет. Поэтому я не буду долго рассказывать.
Я просто хочу сказать спасибо моей семье, друзьям и близким, которые помогли мне стать тем человеком, которым я стал на сегодняшний день. За то, что всегда верили в меня и в мое стремление стать лучшим из всех, кем я могу быть. И за вашу любовь и поддержку на этом пути. Спасибо вам за участие в моем невероятном путешествии. Я бы ничего не изменил, даже если бы мог.
Что касается остальных, то я надеюсь, что вам понравится этот фильм, и он вдохновит вас на то, чтобы всегда находить в себе силы двигаться вперед, когда кажется, что жизнь ставит вам палки в колеса
Получить доступ к фильму можно на официальном сайте».
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