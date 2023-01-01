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*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 26
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Sully Erna

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23 ноя 2023 : 		 Документальный фильм о SULLY ERNA

12 сен 2023 : 		 Совет по отношениям от SULLY ERNA

31 июл 2023 : 		 SULLY ERNA нашёл вторую половинку

15 май 2023 : 		 SULLY ERNA хочет простой жизни

6 май 2023 : 		 SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»

26 фев 2023 : 		 SULLY ERNA — о роли продюсера

17 янв 2023 : 		 SULLY ERNA встречался с Леди Гагой

13 окт 2022 : 		 SULLY ERNA вернулся в социальные сети

29 дек 2021 : 		 SULLY ERNA: «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»

19 апр 2020 : 		 SULLY ERNA запустил интернет-шоу

17 апр 2020 : 		 SULLY ERNA: «Мне неудобно говорить о Ниле»

1 фев 2020 : 		 SULLY ERNA исполняет ALICE IN CHAINS

1 май 2018 : 		 SULLY ERNA о десяти лучших альбомах

12 июл 2017 : 		 Новое видео SULLY ERNA

24 ноя 2016 : 		 SULLY ERNA на радиостанции WAAF

2 сен 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SULLY ERNA

6 авг 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

18 июл 2016 : 		 SULLY ERNA выступил с отцом

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SULLY ERNA

14 дек 2015 : 		 Вокалист STEEL PANTHER предлагает устроить бой между SULLY ERNA и NIKKI SIXX'ом

2 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX ответил SULLY ERNA

2 дек 2015 : 		 SULLY ERNA NIKKI SIXX'y: «Ты старый и жирный неудачник»

22 окт 2015 : 		 Тизер нового фильма с участием SULLY ERNA

10 мар 2015 : 		 SULLY ERNA: "JUDAS PRIEST изменили мою жизнь!"

8 ноя 2014 : 		 SULLY ERNA снимется в новом фильме
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Документальный фильм о SULLY ERNA



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SULLY ERNA анонсировал выход долгожданного документального фильма "I Stand Alone: The Sully Erna Story", который будет доступен на Apple TV+ и Amazon Prime Video.

«Я очень рад, что наконец-то сообщаю о выходе моего нового полнометражного документального фильма "I Stand Alone".

Основанный на моих мемуарах "The Paths We Choose", я сам, режиссер @troysmith323 и выпускающий редактор @noahberlow работали над ним уже почти 6 лет. Поэтому я не буду долго рассказывать.

Я просто хочу сказать спасибо моей семье, друзьям и близким, которые помогли мне стать тем человеком, которым я стал на сегодняшний день. За то, что всегда верили в меня и в мое стремление стать лучшим из всех, кем я могу быть. И за вашу любовь и поддержку на этом пути. Спасибо вам за участие в моем невероятном путешествии. Я бы ничего не изменил, даже если бы мог.

Что касается остальных, то я надеюсь, что вам понравится этот фильм, и он вдохновит вас на то, чтобы всегда находить в себе силы двигаться вперед, когда кажется, что жизнь ставит вам палки в колеса

Получить доступ к фильму можно на официальном сайте».






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