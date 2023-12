сегодня



SULLY ERNA: «Документальный фильм — история моего упорства»



В интервью "The Mistress Carrie Podcast", Sully Erna обсудил документальный фильм "I Stand Alone: The Sully Erna Story", премьера которого состоялась в конце ноября:



«Документальный фильм, над которым они работали, готовился шесть лет. И причина, по которой это заняло так много времени, прежде всего в том, что, как вы знаете, мы росли в похожую эпоху, тогда, мы говорим о 70-х, 80-х и даже некоторых 90-х годах, у нас не было камер на мобильных телефонах и вообще доступа к камерам; они были очень большими. Поэтому многие истории, рассказанные о моей жизни на улицах Лоуренса (штат Массачусетс) с момента моего рождения и до того, как я получил контракт на запись альбома, - многие из тех лет просто не имеют видеоматериалов, которые могли бы подкрепить эти рассказы. Поэтому нам пришлось тщательно подходить к тому, как мы переснимали сюжеты, находили ли материалы в Интернете — типовые сцены, соответствующие теории сюжета, - или же нам пришлось снимать эти материалы и делать их достаточно правдоподобными, чтобы они не были пошлыми, потому что многие из таких моментов могут выглядеть очень слабо. Так что именно на это ушло больше всего времени, а именно на то, чтобы визуальные образы поддерживали повествование.



[Документальный фильм] — это, по сути, отрывок моей книги, а книга — отрывок моей реальной жизни. Потому что в 90 минут можно уместить не так уж много информации. Так что документальный фильм длится 90 минут, но он основан на 30 годах моей жизни до GODSMACK. Так что [это было] трудно сделать. А потом нужно найти нить, которая проходит через всю историю, и все такое, и, например, что это за история? О чем, собственно, мы рассказываем в этом документальном фильме? И в итоге получилась история о настойчивости. Я думаю, это история об упорстве. Она о пути одного мальчика, выросшего в очень непростые времена в очень непростом городе, и о том, как он преодолевал все препятствия, пытаясь выжить, а затем сделать что-то свое, и музыка на самом деле стала той нитью, которая много раз спасала ему жизнь и привела его туда, куда было нужно в жизни и в карьере. Но добраться туда — это просто сущий геморрой. Я думаю, люди недооценивают, как трудно добиться успеха в этой индустрии. Я считаю, что актеры и актрисы проходят через то же самое, что и мы, им приходится морить себя голодом, жертвовать всем и концентрироваться, чтобы достичь цели. Так что фильм об этом. Это не история GODSMACK. Это история о моих годах, начиная с момента рождения и до получения контракта, и заканчивается она тем, что всё начинает двигаться в направлении поиска контракта и карьеры».











