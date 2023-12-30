Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 39
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 18
*Новое видео DEICIDE 18
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 17
*Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое... 17
*Новое видео ANDRY 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 39
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
[= ||| все новости группы



*

Sully Erna

*



30 дек 2023 : 		 SULLY ERNA: «Документальный фильм — история моего упорства»

27 дек 2023 : 		 SULLY ERNA о песне LED ZEPPELIN: «Даже если Jimmy Page украл вступление к "Stairway To Heaven", мне плевать»

23 ноя 2023 : 		 Документальный фильм о SULLY ERNA

12 сен 2023 : 		 Совет по отношениям от SULLY ERNA

31 июл 2023 : 		 SULLY ERNA нашёл вторую половинку

15 май 2023 : 		 SULLY ERNA хочет простой жизни

6 май 2023 : 		 SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»

26 фев 2023 : 		 SULLY ERNA — о роли продюсера

17 янв 2023 : 		 SULLY ERNA встречался с Леди Гагой

13 окт 2022 : 		 SULLY ERNA вернулся в социальные сети

29 дек 2021 : 		 SULLY ERNA: «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»

19 апр 2020 : 		 SULLY ERNA запустил интернет-шоу

17 апр 2020 : 		 SULLY ERNA: «Мне неудобно говорить о Ниле»

1 фев 2020 : 		 SULLY ERNA исполняет ALICE IN CHAINS

1 май 2018 : 		 SULLY ERNA о десяти лучших альбомах

12 июл 2017 : 		 Новое видео SULLY ERNA

24 ноя 2016 : 		 SULLY ERNA на радиостанции WAAF

2 сен 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SULLY ERNA

6 авг 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

18 июл 2016 : 		 SULLY ERNA выступил с отцом

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SULLY ERNA

14 дек 2015 : 		 Вокалист STEEL PANTHER предлагает устроить бой между SULLY ERNA и NIKKI SIXX'ом

2 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX ответил SULLY ERNA

2 дек 2015 : 		 SULLY ERNA NIKKI SIXX'y: «Ты старый и жирный неудачник»

22 окт 2015 : 		 Тизер нового фильма с участием SULLY ERNA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SULLY ERNA: «Документальный фильм — история моего упорства»



zoom
В интервью "The Mistress Carrie Podcast", Sully Erna обсудил документальный фильм "I Stand Alone: The Sully Erna Story", премьера которого состоялась в конце ноября:

«Документальный фильм, над которым они работали, готовился шесть лет. И причина, по которой это заняло так много времени, прежде всего в том, что, как вы знаете, мы росли в похожую эпоху, тогда, мы говорим о 70-х, 80-х и даже некоторых 90-х годах, у нас не было камер на мобильных телефонах и вообще доступа к камерам; они были очень большими. Поэтому многие истории, рассказанные о моей жизни на улицах Лоуренса (штат Массачусетс) с момента моего рождения и до того, как я получил контракт на запись альбома, - многие из тех лет просто не имеют видеоматериалов, которые могли бы подкрепить эти рассказы. Поэтому нам пришлось тщательно подходить к тому, как мы переснимали сюжеты, находили ли материалы в Интернете — типовые сцены, соответствующие теории сюжета, - или же нам пришлось снимать эти материалы и делать их достаточно правдоподобными, чтобы они не были пошлыми, потому что многие из таких моментов могут выглядеть очень слабо. Так что именно на это ушло больше всего времени, а именно на то, чтобы визуальные образы поддерживали повествование.

[Документальный фильм] — это, по сути, отрывок моей книги, а книга — отрывок моей реальной жизни. Потому что в 90 минут можно уместить не так уж много информации. Так что документальный фильм длится 90 минут, но он основан на 30 годах моей жизни до GODSMACK. Так что [это было] трудно сделать. А потом нужно найти нить, которая проходит через всю историю, и все такое, и, например, что это за история? О чем, собственно, мы рассказываем в этом документальном фильме? И в итоге получилась история о настойчивости. Я думаю, это история об упорстве. Она о пути одного мальчика, выросшего в очень непростые времена в очень непростом городе, и о том, как он преодолевал все препятствия, пытаясь выжить, а затем сделать что-то свое, и музыка на самом деле стала той нитью, которая много раз спасала ему жизнь и привела его туда, куда было нужно в жизни и в карьере. Но добраться туда — это просто сущий геморрой. Я думаю, люди недооценивают, как трудно добиться успеха в этой индустрии. Я считаю, что актеры и актрисы проходят через то же самое, что и мы, им приходится морить себя голодом, жертвовать всем и концентрироваться, чтобы достичь цели. Так что фильм об этом. Это не история GODSMACK. Это история о моих годах, начиная с момента рождения и до получения контракта, и заканчивается она тем, что всё начинает двигаться в направлении поиска контракта и карьеры».






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 151

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом