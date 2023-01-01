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Совет по отношениям от SULLY ERNA



В рамках беседы на фестивале Rocklahoma с SULLY ERNA только что прошедший процесс обручения ведущий попросил совета бывалого, на что тот ответил:



«Вот ключ к любым отношениям. Я гарантирую вам, что это касается всех отношений. У каждого есть своё дерьмо, верно? У каждого есть свой багаж. У всех есть раздражающие тебя черты. Отношения — это просто выбор того, с чьим дерьмом ты можешь справиться в наибольшей степени. Вот и всё. С чьим дерьмом ты хочешь иметь дело?»







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