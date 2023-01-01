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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 36
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 33
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 24
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 20
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Sully Erna

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12 сен 2023 : 		 Совет по отношениям от SULLY ERNA

31 июл 2023 : 		 SULLY ERNA нашёл вторую половинку

15 май 2023 : 		 SULLY ERNA хочет простой жизни

6 май 2023 : 		 SULLY ERNA: «Леди Гага была моим путем к Элтону Джону»

26 фев 2023 : 		 SULLY ERNA — о роли продюсера

17 янв 2023 : 		 SULLY ERNA встречался с Леди Гагой

13 окт 2022 : 		 SULLY ERNA вернулся в социальные сети

29 дек 2021 : 		 SULLY ERNA: «Политики стали причиной, почему я переехал во Флориду»

19 апр 2020 : 		 SULLY ERNA запустил интернет-шоу

17 апр 2020 : 		 SULLY ERNA: «Мне неудобно говорить о Ниле»

1 фев 2020 : 		 SULLY ERNA исполняет ALICE IN CHAINS

1 май 2018 : 		 SULLY ERNA о десяти лучших альбомах

12 июл 2017 : 		 Новое видео SULLY ERNA

24 ноя 2016 : 		 SULLY ERNA на радиостанции WAAF

2 сен 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SULLY ERNA

6 авг 2016 : 		 Новая песня SULLY ERNA

18 июл 2016 : 		 SULLY ERNA выступил с отцом

6 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SULLY ERNA

14 дек 2015 : 		 Вокалист STEEL PANTHER предлагает устроить бой между SULLY ERNA и NIKKI SIXX'ом

2 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX ответил SULLY ERNA

2 дек 2015 : 		 SULLY ERNA NIKKI SIXX'y: «Ты старый и жирный неудачник»

22 окт 2015 : 		 Тизер нового фильма с участием SULLY ERNA

10 мар 2015 : 		 SULLY ERNA: "JUDAS PRIEST изменили мою жизнь!"

8 ноя 2014 : 		 SULLY ERNA снимется в новом фильме

18 авг 2014 : 		 SULLY ERNA: «Карьера NIKKI SIXX'a на спаде, и он ищет дешёвой рекламы»
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Совет по отношениям от SULLY ERNA



В рамках беседы на фестивале Rocklahoma с SULLY ERNA только что прошедший процесс обручения ведущий попросил совета бывалого, на что тот ответил:

«Вот ключ к любым отношениям. Я гарантирую вам, что это касается всех отношений. У каждого есть своё дерьмо, верно? У каждого есть свой багаж. У всех есть раздражающие тебя черты. Отношения — это просто выбор того, с чьим дерьмом ты можешь справиться в наибольшей степени. Вот и всё. С чьим дерьмом ты хочешь иметь дело?»




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