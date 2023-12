сегодня



Вокалист GODSMACK о песне LED ZEPPELIN: «Даже если Jimmy Page украл вступление к "Stairway To Heaven", мне плевать»



Во время участия в последнем эпизоде "The Mistress Carrie Podcast" фронтмена GODSMACK Sully Erna попросили назвать идеальную песню, которую написал кто-то другой, а он мог бы подумать «Боже, как бы я хотел написать эту песню!» Музыкант ответил:



«Я думаю, все знают, что одна из самых идеальных песен, когда-либо написанных в мире рок-музыки, — это песня [LED ZEPPELIN] "Stairway To Heaven". Это просто факт. Она такая, какая есть. И даже если Jimmy Page украл к ней вступление, мне плевать. Ты проделал отличную работу с этой фигнёй. И всё это не соответствует действительности — я даже слышал оригинальный кусок, о котором говорили, что это нарушение авторских прав, и это буквально лишь маленькая частичка этой эпической баллады, которую LED ZEPPELIN собрали воедино. То есть он услышал мелодию в нескольких нотах чужой песни, вдохновился ей и создал эту удивительную легендарную рок-песню. И как автор я должен уважать это, потому что, возможно, он мог бы изменить тональности или поменять пару нот, но это действительно очень маленькая часть вступления.



Если вы вспомните эту песню, у неё великолепное, красивое акустическое начало, а затем John Paul Jones вступает с этими красивыми партиями флейты, мелодия великолепна, текст загадочен и захватывающ. А потом всё нарастает, нарастает и нарастает, пока не доходит до невероятно мощного гитарного соло и импровизации в конце, и в финале все эти линии соединяются. Для меня это действительно шедевр — все уходят в отрыв, а затем возвращаются к тому, с чего всё началось.



Сколько бы люди ни смеялись над этой песней, потому что она, наверное, самая часто исполняемая вещь на рок-радио в мире, есть причина, по которой она так часто проигрывалась. "Stairway To Heaven" — чёртов шедевр! Особенно сейчас, будучи опытным автором песен, я слушаю её снова и думаю: "Я бы всё ещё хотел написать подобную песню". Этой песней я бы гордился и по сей день, только потому, что по мере моего взросления она не стала узкоспециальной разновидностью рок-музыки. В наши ранние годы мы только учились. Я пытался понять, как сочинять музыку. Так что всё было очень просто. И, может быть, отчасти это и помогло. Для меня она не звучала "по-взрослому". Но по мере того, как я взрослел и становился более опытным как автор, стал сольным исполнителем, мне стали нравиться оркестровки, более эпические версии. И она, на мой взгляд, как раз вписывается в эту категорию».







