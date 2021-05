сегодня



Новый альбом OCEANHOARSE выйдет летом



OCEANHOARSE выпустят новую работу, Dead Reckoning, двадцатого августа на Novle Demon:



"Headfirst"

"Locks"

"Betrayed By Light"

"One With The Gun"

"Reaching Skywards"

"Fields Of Severed Dreams"

"Submersed"

"The Intruder"

"Fight For Tomorrow"

"From Hell To Oblivion"

"REW"

"Dead Reckoning"

"The Damage"

"Fading Neons"







