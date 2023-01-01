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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 16
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Oceanhoarse

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



17 фев 2023 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

18 янв 2023 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

26 ноя 2022 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

8 ноя 2022 : 		 OCEANHOARSE вместе с вокалистом WINTERSUN исполнили хит OZZY OSBOURNE

21 окт 2022 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

25 авг 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

30 май 2022 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

30 мар 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

25 дек 2021 : 		 Кавер-версия ANTHRAX от OCEANHOARSE

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 сен 2021 : 		 Гитарист OCEANHOARSE — о песне в память об Алекси Лайхо

20 авг 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 май 2021 : 		 Новый альбом OCEANHOARSE выйдет летом

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

1 мар 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

18 янв 2021 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

28 окт 2020 : 		 Кавер-версия песни OZZY от OCEANHOARSE и фронтмена ENSIFERUM

2 окт 2020 : 		 OCEANHOARSE открывают OZZtober

23 сен 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

13 май 2020 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

14 апр 2020 : 		 Концертное видео OCEANHOARSE

29 янв 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 ноя 2019 : 		 OCEANHOARSE выпустили новый ЕР

30 окт 2018 : 		 OCEANHOARSE нашли вокалиста
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|||| 17 фев 2023

Видео с текстом от OCEANHOARSE



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OCEANHOARSE опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Fall Like Dominoes",который взят из нового альбома “Heads Will Roll”, выход которого намечен на 17 февраля на Noble Demon.




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