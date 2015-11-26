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Новое видео OCEANHOARSE



"From Hell To Oblivion", новое видео группы OCEANHOARSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dead Reckoning", выходящего 20 августа на Noble Demon.



Трек-лист:



"Headfirst"

"Locks"

"Betrayed By Light"

"One With The Gun"

"Reaching Skywards"

"Fields Of Severed Dreams"

"Submersed"

"The Intruder"

"Fight For Tomorrow"

"From Hell To Oblivion"

"REW"

"Dead Reckoning"

"The Damage"

"Fading Neons"

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