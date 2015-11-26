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Oceanhoarse

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



20 авг 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 май 2021 : 		 Новый альбом OCEANHOARSE выйдет летом

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

1 мар 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

18 янв 2021 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

28 окт 2020 : 		 Кавер-версия песни OZZY от OCEANHOARSE и фронтмена ENSIFERUM

2 окт 2020 : 		 OCEANHOARSE открывают OZZtober

23 сен 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

13 май 2020 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

14 апр 2020 : 		 Концертное видео OCEANHOARSE

29 янв 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 ноя 2019 : 		 OCEANHOARSE выпустили новый ЕР

30 окт 2018 : 		 OCEANHOARSE нашли вокалиста

29 авг 2018 : 		 Вокалист OCEANHOARSE вынужден уйти из группы из-за потери слуха

7 май 2018 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

21 апр 2018 : 		 Новый сингл OCEANHOARSE

22 фев 2018 : 		 Бывшие участники AMORAL, FOR THE IMPERIUM, MYGRAIN в OCEANHOARSE
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|||| сегодня

Новое видео OCEANHOARSE



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"From Hell To Oblivion", новое видео группы OCEANHOARSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dead Reckoning", выходящего 20 августа на Noble Demon.

Трек-лист:

"Headfirst"
"Locks"
"Betrayed By Light"
"One With The Gun"
"Reaching Skywards"
"Fields Of Severed Dreams"
"Submersed"
"The Intruder"
"Fight For Tomorrow"
"From Hell To Oblivion"
"REW"
"Dead Reckoning"
"The Damage"
"Fading Neons"

OCEANHOARSE вЂ“ New Video вЂњFrom Hell To OblivionвЂќ Streaming



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