Новое видео OCEANHOARSE

"From Hell To Oblivion", новое видео группы OCEANHOARSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dead Reckoning", выходящего 20 августа на Noble Demon.
Трек-лист:
"Headfirst"
"Locks"
"Betrayed By Light"
"One With The Gun"
"Reaching Skywards"
"Fields Of Severed Dreams"
"Submersed"
"The Intruder"
"Fight For Tomorrow"
"From Hell To Oblivion"
"REW"
"Dead Reckoning"
"The Damage"
"Fading Neons"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).