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236
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Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar...
22
все новости группы
Oceanhoarse
Финляндия
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/oceanhoarse/
18 янв 2023
:
Новое видео OCEANHOARSE
26 ноя 2022
:
Новое видео OCEANHOARSE
8 ноя 2022
:
OCEANHOARSE вместе с вокалистом WINTERSUN исполнили хит OZZY OSBOURNE
21 окт 2022
:
Видео с текстом от OCEANHOARSE
25 авг 2022
:
Новая песня OCEANHOARSE
30 май 2022
:
Новое видео OCEANHOARSE
30 мар 2022
:
Новая песня OCEANHOARSE
25 дек 2021
:
Кавер-версия ANTHRAX от OCEANHOARSE
15 ноя 2021
:
Видео с текстом от OCEANHOARSE
14 сен 2021
:
Гитарист OCEANHOARSE — о песне в память об Алекси Лайхо
20 авг 2021
:
Новое видео OCEANHOARSE
20 июл 2021
:
Видео с текстом от OCEANHOARSE
14 май 2021
:
Новый альбом OCEANHOARSE выйдет летом
10 май 2021
:
Видео с текстом от OCEANHOARSE
1 мар 2021
:
Новое видео OCEANHOARSE
18 янв 2021
:
Концертный трек OCEANHOARSE
29 ноя 2020
:
Видео с текстом от OCEANHOARSE
28 окт 2020
:
Кавер-версия песни OZZY от OCEANHOARSE и фронтмена ENSIFERUM
2 окт 2020
:
OCEANHOARSE открывают OZZtober
23 сен 2020
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13 май 2020
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Концертный трек OCEANHOARSE
14 апр 2020
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Концертное видео OCEANHOARSE
29 янв 2020
:
Новое видео OCEANHOARSE
20 ноя 2019
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OCEANHOARSE выпустили новый ЕР
30 окт 2018
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OCEANHOARSE нашли вокалиста
29 авг 2018
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Вокалист OCEANHOARSE вынужден уйти из группы из-за потери слуха
7 май 2018
:
Новое видео OCEANHOARSE
21 апр 2018
:
Новый сингл OCEANHOARSE
22 фев 2018
:
Бывшие участники AMORAL, FOR THE IMPERIUM, MYGRAIN в OCEANHOARSE
сегодня
Новое видео OCEANHOARSE
"Brick", новое видео OCEANHOARSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Heads Will Roll”, выход которого намечен на 17 февраля на Noble Demon.
Трек-лист:
Fall Like Dominoes
Help Is On The Way
Pryopen
Brick
Smoke Signals
Waves
Dead Zone
Heads Will Roll
Adrift
Nails
Carved in Stone
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