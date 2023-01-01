Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 236
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 64
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 36
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 35
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 17
*Умер Джефф Бек 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 236
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 64
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 36
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 35
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
[= ||| все новости группы



*

Oceanhoarse

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



18 янв 2023 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

26 ноя 2022 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

8 ноя 2022 : 		 OCEANHOARSE вместе с вокалистом WINTERSUN исполнили хит OZZY OSBOURNE

21 окт 2022 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

25 авг 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

30 май 2022 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

30 мар 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

25 дек 2021 : 		 Кавер-версия ANTHRAX от OCEANHOARSE

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 сен 2021 : 		 Гитарист OCEANHOARSE — о песне в память об Алекси Лайхо

20 авг 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 май 2021 : 		 Новый альбом OCEANHOARSE выйдет летом

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

1 мар 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

18 янв 2021 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

28 окт 2020 : 		 Кавер-версия песни OZZY от OCEANHOARSE и фронтмена ENSIFERUM

2 окт 2020 : 		 OCEANHOARSE открывают OZZtober

23 сен 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

13 май 2020 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

14 апр 2020 : 		 Концертное видео OCEANHOARSE

29 янв 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 ноя 2019 : 		 OCEANHOARSE выпустили новый ЕР

30 окт 2018 : 		 OCEANHOARSE нашли вокалиста

29 авг 2018 : 		 Вокалист OCEANHOARSE вынужден уйти из группы из-за потери слуха
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео OCEANHOARSE



zoom
"Brick", новое видео OCEANHOARSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Heads Will Roll”, выход которого намечен на 17 февраля на Noble Demon.

Трек-лист:

Fall Like Dominoes
Help Is On The Way
Pryopen
Brick
Smoke Signals
Waves
Dead Zone
Heads Will Roll
Adrift
Nails
Carved in Stone

OCEANHOARSE Release New Single / Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 163

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом