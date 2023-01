сегодня



Новое видео OCEANHOARSE



"Brick", новое видео OCEANHOARSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Heads Will Roll”, выход которого намечен на 17 февраля на Noble Demon.



Трек-лист:



Fall Like Dominoes

Help Is On The Way

Pryopen

Brick

Smoke Signals

Waves

Dead Zone

Heads Will Roll

Adrift

Nails

Carved in Stone







