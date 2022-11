сегодня



Новое видео OCEANHOARSE



Pryopen, новое видео OCEANHOARSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Heads Will Roll”, выход которого намечен на 17 февраля на Noble Demon:



Fall Like Dominoes

Help Is On The Way

Pryopen

Brick

Smoke Signals

Waves

Dead Zone

Heads Will Roll

Adrift

Nails

Carved in Stone







