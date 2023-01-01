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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 21
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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*

Oceanhoarse

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



2 июн 2023 : 		 Кавер-версия METALLICA от OCEANHOARSE

17 фев 2023 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

18 янв 2023 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

26 ноя 2022 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

8 ноя 2022 : 		 OCEANHOARSE вместе с вокалистом WINTERSUN исполнили хит OZZY OSBOURNE

21 окт 2022 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

25 авг 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

30 май 2022 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

30 мар 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

25 дек 2021 : 		 Кавер-версия ANTHRAX от OCEANHOARSE

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 сен 2021 : 		 Гитарист OCEANHOARSE — о песне в память об Алекси Лайхо

20 авг 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 май 2021 : 		 Новый альбом OCEANHOARSE выйдет летом

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

1 мар 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

18 янв 2021 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

28 окт 2020 : 		 Кавер-версия песни OZZY от OCEANHOARSE и фронтмена ENSIFERUM

2 окт 2020 : 		 OCEANHOARSE открывают OZZtober

23 сен 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

13 май 2020 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

14 апр 2020 : 		 Концертное видео OCEANHOARSE

29 янв 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 ноя 2019 : 		 OCEANHOARSE выпустили новый ЕР
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Кавер-версия METALLICA от OCEANHOARSE



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OCEANHOARSE опубликовали следующее сообщение:

«Небольшой приём, который мы переняли у Metallica, — начинать сессию записи нового альбома с кавера. Это менее напряжённо, чем пытаться сразу же записать один из своих оригиналов, и это отличный, весёлый способ подобрать звук, знакомясь с помещением. Эта версия была записана во время работы над нашим последним альбомом "Heads Will Roll", и мы думаем, что она получилась очень крутой! Надеемся, Het и ребята одобрят!»

Exclusive: OCEANHOARSE Share Cover Of METALLICA Classic




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