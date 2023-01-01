Кавер-версия METALLICA от OCEANHOARSE

«Небольшой приём, который мы переняли у Metallica, — начинать сессию записи нового альбома с кавера. Это менее напряжённо, чем пытаться сразу же записать один из своих оригиналов, и это отличный, весёлый способ подобрать звук, знакомясь с помещением. Эта версия была записана во время работы над нашим последним альбомом "Heads Will Roll", и мы думаем, что она получилась очень крутой! Надеемся, Het и ребята одобрят!»
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