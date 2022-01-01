Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
[= ||| все новости группы



*

Oceanhoarse

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



30 мар 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

25 дек 2021 : 		 Кавер-версия ANTHRAX от OCEANHOARSE

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 сен 2021 : 		 Гитарист OCEANHOARSE — о песне в память об Алекси Лайхо

20 авг 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 май 2021 : 		 Новый альбом OCEANHOARSE выйдет летом

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

1 мар 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

18 янв 2021 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

28 окт 2020 : 		 Кавер-версия песни OZZY от OCEANHOARSE и фронтмена ENSIFERUM

2 окт 2020 : 		 OCEANHOARSE открывают OZZtober

23 сен 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

13 май 2020 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

14 апр 2020 : 		 Концертное видео OCEANHOARSE

29 янв 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 ноя 2019 : 		 OCEANHOARSE выпустили новый ЕР

30 окт 2018 : 		 OCEANHOARSE нашли вокалиста

29 авг 2018 : 		 Вокалист OCEANHOARSE вынужден уйти из группы из-за потери слуха

7 май 2018 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

21 апр 2018 : 		 Новый сингл OCEANHOARSE

22 фев 2018 : 		 Бывшие участники AMORAL, FOR THE IMPERIUM, MYGRAIN в OCEANHOARSE
| - |

|||| сегодня

Новая песня OCEANHOARSE



zoom
"Fading Neons", новая песня группы OCEANHOARSE, доступна для прослушивания ниже.

«Перед новым альбомом мы хотели выпустить эту жемчужину из архивов, которую мы записали в качестве специального бонус-трека во время сессий Dead Reckoning. 'Fading Neons' была одной из первых песен, которую мы написали, когда основали группу — и она также оказалась одной из самых популярных, благодаря саундтреку к фильму Wreckfest! Мы часто исполняли ее на наших концертах, и это всегда было здорово, поэтому мы решили, что нам стоит записать новую, более тяжелую концертную аранжировку, которую мы разработали за последние несколько лет, и сделать эту новую версию еще более зажигательной, чем старая!»

OCEANHOARSE Release Non-Album Single "Fading Neons"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом