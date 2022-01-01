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Новая песня OCEANHOARSE



"Fading Neons", новая песня группы OCEANHOARSE, доступна для прослушивания ниже.



«Перед новым альбомом мы хотели выпустить эту жемчужину из архивов, которую мы записали в качестве специального бонус-трека во время сессий Dead Reckoning. 'Fading Neons' была одной из первых песен, которую мы написали, когда основали группу — и она также оказалась одной из самых популярных, благодаря саундтреку к фильму Wreckfest! Мы часто исполняли ее на наших концертах, и это всегда было здорово, поэтому мы решили, что нам стоит записать новую, более тяжелую концертную аранжировку, которую мы разработали за последние несколько лет, и сделать эту новую версию еще более зажигательной, чем старая!»







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