Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 14
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Именно METALLICA проложил... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
[= ||| все новости группы



*

Oceanhoarse

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-



25 авг 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

30 май 2022 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

30 мар 2022 : 		 Новая песня OCEANHOARSE

25 дек 2021 : 		 Кавер-версия ANTHRAX от OCEANHOARSE

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 сен 2021 : 		 Гитарист OCEANHOARSE — о песне в память об Алекси Лайхо

20 авг 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 июл 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

14 май 2021 : 		 Новый альбом OCEANHOARSE выйдет летом

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

1 мар 2021 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

18 янв 2021 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от OCEANHOARSE

28 окт 2020 : 		 Кавер-версия песни OZZY от OCEANHOARSE и фронтмена ENSIFERUM

2 окт 2020 : 		 OCEANHOARSE открывают OZZtober

23 сен 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

13 май 2020 : 		 Концертный трек OCEANHOARSE

14 апр 2020 : 		 Концертное видео OCEANHOARSE

29 янв 2020 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

20 ноя 2019 : 		 OCEANHOARSE выпустили новый ЕР

30 окт 2018 : 		 OCEANHOARSE нашли вокалиста

29 авг 2018 : 		 Вокалист OCEANHOARSE вынужден уйти из группы из-за потери слуха

7 май 2018 : 		 Новое видео OCEANHOARSE

21 апр 2018 : 		 Новый сингл OCEANHOARSE

22 фев 2018 : 		 Бывшие участники AMORAL, FOR THE IMPERIUM, MYGRAIN в OCEANHOARSE
| - |

|||| сегодня

Новая песня OCEANHOARSE



zoom
"Nails", новая песня группы OCEANHOARSE, доступна для прослушивания ниже.

OCEANHOARSE Unleash New




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом