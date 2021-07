сегодня



Видео с текстом от OCEANHOARSE



OCEANHOARSE выпустят новую работу "Dead Reckoning" двадцатого августа на Novle Demon.



Трек-лист:



"Headfirst"

"Locks"

"Betrayed By Light"

"One With The Gun"

"Reaching Skywards"

"Fields Of Severed Dreams"

"Submersed"

"The Intruder"

"Fight For Tomorrow"

"From Hell To Oblivion"

"REW"

"Dead Reckoning"

"The Damage"

"Fading Neons"



Официальное видео с текстом к "The Damage" доступно ниже.







