21 окт 2022



Видео с текстом от OCEANHOARSE



OCEANHOARSE опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Help Is On The Way”, который взят из нового альбома “Heads Will Roll”, выходящего 17 февраля на Noble Demon:



Fall Like Dominoes

Help Is On The Way

Pryopen

Brick

Smoke Signals

Waves

Dead Zone

Heads Will Roll

Adrift

Nails

Carved in Stone







